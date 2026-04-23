В Финляндии сделали резкое заявление по поводу возможного соглашения между ЕС и Китаем

Финляндия может фактически наложить вето на любые шаги в этом направлении.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что тесные связи Китая с Россией должны стать "фактором, делающим невозможным" стремление Пекина начать переговоры о соглашении о свободной торговле с Европейским Союзом. Об этом сообщает SCMP.

Известно, что во время встреч с европейскими лидерами Пекин предлагал заключить торговое или инвестиционное соглашение, а в прошлом месяце канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что заключение такого договора может стать возможным в будущем.

Однако Валтонен охладила такой энтузиазм, подчеркнув, что тесные связи Пекина с Москвой заблокируют прогресс в направлении заключения любого торгового соглашения между ЕС и Китаем.

Такое заявление министра свидетельствует о том, что Финляндия может фактически наложить вето на любые шаги в этом направлении, если учитывать, что никакие переговоры не могут быть начаты без поддержки всех 27 государств-членов ЕС.

"Я действительно считаю, что это является фактором, который делает заключение соглашения невозможным… Я бы так сказала", - добавила Валтонен.

Ранее Bloomberg писал, что Россия продает Китаю газ почти за бесценок. В частности, в оценках российских экономических ведомств отмечалось, что стоимость газа для Китая может быть на десятки процентов ниже, чем для европейских покупателей.

По словам журналистов, такая ценовая структура отражает продолжающуюся переориентацию энергетических потоков РФ в азиатском направлении на фоне сокращения доступа к европейскому рынку после начала войны против Украины.

В то же время премьер-министр Испании Педро Санчес призвал Китай сделать больше для завершения войны в Украине. Он считает, что Китай может внести больший вклад в прекращение конфликтов в Персидском заливе и Украине, используя влияние, которое Пекин до сих пор имеет на Иран и Россию.

