РФ обратилась в ООН с требованием приравнять Донбасс к Гренландии, - Лавров

Российский министр сослался на то, что ООН признает право народа Гренландии на самоопределение.

Россия обратилась в ООН с запросом о признании права населени Донбасса, "Новороссии" и Крыма на самоопределение. Об этом в интервью турецким СМИ заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я писал письма, полемизировал на заседаниях Совета Безопасности ООН с Генеральным секретарем Гутеррешем. (...) Сейчас уже в очередной раз запросили у Генерального секретаря ООН Гутерреша и его команды, что если (...) в ООН признают право народа Гренландии на самоопределение, что именно народ Гренландии решает свою судьбу, а не кто-то со стороны, то признают ли в ООН такое право и за населением Донбасса, Новороссии и, конечно, Крыма?" – заявил он.

Лавров отметил, в изначальном "мирном плане" из 28 пунктов, тайно составленном Россией и США в ноябре, было записано требование к Киеву обеспечить права нацменьшинств, включая язык и религию. Российский министр пожаловался, что Европа и Украина вычеркнули соответствующий пункт из своей версии мирного плана.

В ходе интервью российский министр также отверг идею прекращения огня на время проведения мирных переговоров.

"Многократно говорили, президент [Владимир] Путин часто напоминал об этом, что перемирие, которого опять добивается Зеленский, хотя бы на 60 дней, а лучше подольше, оно для нас неприемлемо", – заявил он.

Комментируя планы Украины и США заключить соглашение о гарантиях безопасности, Лавров заявил, что в Москве не знают, о чем этот документ.

"Насчет соглашения о гарантиях безопасности между США и Украиной говорить не буду, потому что мы его не видели. (...) Заявляется, что гарантии безопасности – это ключ к невозобновлению этого конфликта. Это будет ключ к совсем другой "дверке". Потому что если разобраться, о чем идет речь, то "хозяева" режима Зеленского работают над тем, чтобы гарантировать безопасность этому незаконному, утратившему легитимность режиму, корни которого были пущены в ходе госпереворота в феврале 2014 г", – заявил Лавров.

По его словам, настоящие "честные" гарантии были предусмотрены в проекте мирного соглашения, который обсуждался в Стамбуле весной 2022 года.

"Там было четко сказано, что означают гарантии безопасности – отсутствие иностранных военных баз на территории Украины, никаких учений с участием иностранцев, если только такие учения не будут одобрены всеми странами-гарантами – всё подробно и конкретно. Если вдруг кто-то нарушает эти гарантии, то страны-гаранты принимают меры по пресечению этих нарушений", – заявил Лавров.

Как писал УНИАН, ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что президент Владимир Зеленский готов лично встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения самых чувствительных вопросов мирного урегулирования, в частности, относительно территорий и Запорожской АЭС. В то же время, реакция Кремля, по его мнению, свидетельствует об отсутствии интереса России к прекращению агрессии.

Также мы рассказывали, что государственный секретарь США Марко Рубио считает территориальный вопрос, в частности судьбу Донбасса, ключевым и наиболее сложным разногласием между Украиной и Россией. Рубио подчеркнул, что решение этого вопроса будет чрезвычайно трудным.

