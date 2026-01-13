Россия в ООН обвинила Зеленского в 'срыве переговоров' и выдвинула очередной ультиматум

Небензя заявил, что РФ продолжит воевать против Украины, пока Зеленский "не придет в себя".

В России заявили, что война против Украины будет продолжаться, пока президент Украины Владимир Зеленский "не придет в себя и не согласится на реалистичные условия переговоров". Такое заявление сделал постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине, пишет Kiyv Post.

Что сказал Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН

"Пока лидер в Киеве не придет в себя и не согласится на реалистичные условия переговоров, мы будем продолжать решать вопрос военным путем... Условия для Киева будут ухудшаться с каждым днем", - сказал он.

По его словам, президент Украины якобы блокирует мирные инициативы. Небензя добавил, что Зеленский выдвигает "нереалистичные условия" для переговоров.

Постпред России в ООН сказал, что Россия якобы не нацелена на гражданское население Украины. Более того, Небензя цинично обвинил Украину в нападении на гражданские объекты.

Также Небензя заявил, что страны Запада инорируют украинские удары по российской территории. Он заверил, что на каждый украинский удар якобы последует "жесткий ответ".

Кроме того, Небензя заявил, что в результате последних российских ударов по Украине якобы не было жертв среди гражданского населения. Он утверждает, что большинство смертей были результатом действий украинской противовоздушной обороны.

Также постпред России в ООН отреагировал на недавние заявления чиновников Европейской комиссии о том, что они допускают возможный будущий диалог с российским диктатором Владимиром Путиным. Он сказал, что "Москва никогда не отказывалась от переговоров".

Реакция Украины и США

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник отреагировал на слова Небензи. Он подчеркнул, что продолжающиеся массированные атаки РФ по Украине демонстрируют отсутствие интереса Кремля к прекращению войны.

Также Мельник охарактеризовал российские удары как "намеренный политический сигнал", направленный, в частности, против США.

В издании напомнили, что заседание Совета Безопасности ООН по Украине было созвано 12 января после того, как Россия применила ракету "Орешник" по Львовской области. Заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс во время экстренного заседания заявила о "опасной и непонятной эскалации" войны России против Украины, обвинив Москву в усилении атак в тот момент, когда администрация президента США Дональда Трампа пытается продвинуть мирные переговоры.

Удар "Орешником" по Львовской области - что известно

Напомним, что в Минобороны РФ заявили, что во время атаки по Львовской области в ночь на 9 января российские войска применили баллистическую ракету "Орешник". В ведомстве заверили, что Москва нанесла удар этой ракетой в ответ на "атаку" по резиденции российского диктатора Владимира Путина, которую якобы несколько дней назад провела Украина.

Ранее разведка США выяснила, что Украина не атаковала резиденцию Путина, как об этом объявил Кремль.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщал, что на Львовщине россияне нанесли удар по объекту критической инфраструктуры. Ночью в Воздушном командовании "Запад" Воздушных сил ВСУ отметили, что воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тысяч км/ч по баллистической траектории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что показательное использование Россией "Орешника" близко к границам Европейского Союза - это вызов и для Варшавы, и для многих других столиц. Глава государства подчеркнул, что всем следует понимать, что если россияне "даже не пытаются придумать правдоподобную причину для использования такого оружия, то личными связями или какой-либо риторикой от этого не укроешься".

