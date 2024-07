По данным источников издания Bloomberg, перед западными партнерами Украины стояла задача отправить первые истребители до конца июля, и этот срок был выполнен.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался подтвердить, что США передали Украине свои истребители F-16.

"Вам нужно обратиться к украинской стороне. Я точно не собираюсь говорить о наших вооружениях", - сказал, отвечая на вопросы журналистов о достоверности публикаций относительно поставок военной авиации.

Также в Белом доме отметили, что у США нет никаких сомнений в том, что Киев сможет начать применение полученных от Запада истребителей F-16 к концу лета.

Информация о передаче Украине первых истребителей F-16

Более чем через год после того, как США согласились на передачу Украине истребителей F-16, первые самолеты прибыли на ее территорию. Крайним сроком доставки был конец июля, и он был выдержан, рассказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией.

По их словам, количество самолетов невелико. При этом они не знают, смогут ли подготовленные западными странами пилоты сразу приступить к боевому дежурству или на это уйдет еще время. Поставка самих самолетов — лишь часть процесса усиления украинских ВВС. Он также включает обучение пилотов и технического персонала, подготовку взлетно-посадочных полос и базы для ремонта и обслуживания.

Процесс обучения пилотов F-16 на Западе занимает около четырех лет. После этого американские летчики обычно проводят не менее года в своем подразделении перед направлением на место службы, "а эти парни отправятся сразу в бой", сказал The Wall Street Journal американский чиновник об украинских пилотах. По информации The New York Times, в этом году участвовать в боевых вылетах сможет лишь около десятка F-16, к которым будут прикреплены порядка 20 прошедших обучение пилотов.

