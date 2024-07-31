Точное количество не сообщается, но отмечается, что их немного.

Первая поставка истребителей F-16 от союзников прибыла в Украину,. Это является долгожданным шагом, который может повысить способность разрушенной войной страны отражать российские атаки, пишет Bloomberg со ссылкой на ознакомленных людей, которые говорили на условиях анонимности.

Отмечается, что конечным сроком передачи американских военных самолетов был конец июля, и его придержались. Точное количество не сообщается, но отмечается, что их немного.

Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Диана Давитян отказалась от комментариев.

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По словам журналистов, даже если сначала количество самолетов будет небольшим, со временем они помогут Киеву нарастить потенциал, чтобы подорвать воздушное превосходство России.

Долгий путь в Украину

Чтобы добраться до Украины, понадобилось больше года. Президент Джо Байден отказался от своих возражений против отправки F-16 в мае 2023 года. Однако амбиции Украины в отношении F-16 сдерживаются наличием взлетно-посадочных полос и запчастей. Пилоты говорят, что F-16 могут помочь Украине, но российские ракеты угрожают самолетам.

До сих пор украинские пилоты тренировались на F-16 за рубежом, в том числе в США. Тем временем поле боя изменилось: обе стороны все больше полагаются на дешевые беспилотники, а Россия усиливает свою противовоздушную оборону.

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