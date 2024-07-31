Украинское правительство пока не подтвердило получение самолетов.

Украина получила первые истребители F-16, которые она искала месяцами, чтобы отразить натиск российских ракетных ударов, подтвердил представитель США агентству Associated Press.

Украина уже несколько месяцев подталкивает своих западных союзников к поставке F-16 для Украины, заявляя, что они критически необходимы для отражения натиска ракет, выпущенных Россией. Запад нерешительно двинулся в сторону поставок самолетов после предыдущих опасений, что вооружение Украины передовым оружием еще больше обострит войну с Россией.

США также обучают украинских пилотов тому, как управлять самолетами, и уже выпустили первую группу пилотов для их эксплуатации.

Видео дня

Во время своего визита в Вашингтон в начале этого месяца на саммит НАТО президент Украины Владимир Зеленский потребовал от союзников по НАТО снять все ограничения на использование западного оружия, в частности, разрешить Украине использовать западное оружие против расширенного набора российских целей.

Неясно, сколько самолетов было поставлено в первом транше или какие страны их поставили. Украинское правительство не подтвердило получение самолетов.

Истребители F-16 для Украины

Президент США Джо Байден санкционировал отправку американских военных самолетов в Украину в августе 2023 года. Это произошло после месяцев давления со стороны Киева и внутренних дебатов в администрации США, где чиновники опасались, что этот шаг может обострить напряженность с Кремлем.

Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия - все члены НАТО - обязались предоставить Украине более 60 самолетов. Это число несоизмеримо с российским парком истребителей, который, по оценкам, примерно в 10 раз больше.

По словам украинских чиновников, Украине необходимо не менее 130 истребителей F-16 для нейтрализации российской воздушной мощи. F-16 могут летать со скоростью, в два раза превышающей скорость звука, и имеют максимальную дальность полета более 3200 километров.

О прибытии самолетов впервые сообщило агентство Bloomberg.

Вас также могут заинтересовать новости: