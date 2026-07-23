Водит машину и живет одна: 108-летняя женщина дала 5 советов для долголетия

Она ходит без трости или ходунков и принимает только одно лекарство – таблетку для контроля артериального давления.

В свои 108 лет Сьюзан Янг Браун любит ездить на своем синем Subaru и недавно продлила свои водительские права до 2033 года. Она также живет самостоятельно в собственном доме, ежедневно занимается спортом, читает любовные романы и любит танцевать и общаться.

"Я не знаю, почему я живу так долго. Я просто стараюсь заботиться о себе", – говорит Браун в интервью Today.com.

Она также поделилась пятью простыми советами, которые, по ее мнению, помогли ей дожить до своих лет и сохранить крепость тела и ума.

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1. Двигайтесь

Браун считает регулярные физические упражнения важным фактором своего долголетия. Каждое утро она начинает с того, что ложится на пол и в течение 10 минут делает упражнения на растяжку, укрепление мышц и баланс.

Браун также занимается танцами на стульях, и ездит на занятия сама три дня в неделю.

Упражнения работают – она ходит без трости или ходунков.

2. Здоровое питание

Браун называет курицу и фрукты одними из своих любимых продуктов. Она ест яблоко почти каждый день, ей также нравятся персики и черника. Ее утреннее меню включает чашку черного кофе, а также вафлю и клюквенный сок.

При этом Браун избегает жареной пищи. "Конечно, я ее люблю, но знаю, что не должна ее есть, поэтому и не ем", – говорит она.

Она также не пьет алкоголь и отказывается от сахара.

Эта формула работает. В свои 108 лет Браун принимает только одно лекарство – таблетку для контроля артериального давления.

3. Будьте независимы

"Чтобы жить здоровой жизнью, нужно принимать решения самостоятельно", считает она.

Важными аспектами её самостоятельности являются вождение автомобиля и проживание в собственном доме.

4. Займите свой ум

Браун любит читать, в том числе любовные романы. Ей также нравится разгадывать головоломки и играть в словесные игры.

Браун продолжает активно участвовать в жизни сообщества – она ходит в церковь, общается в Центре современного взросления и встречается с членами своего женского общества.

"Она очень организованная, – говорит ее сын. - Она всегда следит за тем, чтобы везде, куда бы ни пошла, у нее был небольшой календарь".

5. Расширьте свой кругозор

Она работала на Аляске и Гавайях, а также путешествовала по Испании, Португалии, Бразилии и другим странам мира.

Ранее американка Энн Мари Карузо, которой исполнилось 100 лет, поделилась простыми принципами, которым обязана своим долголетием. В их числе - делать то, что приносит удовольствие и постоянно тренировать тело и мозг.

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