Эксперт объяснил, что покрывает автогражданка в Украине и почему экономия на ней может обернуться убытком.

Автомобиль – это не только средство передвижения, но и источник постоянных финансовых рисков: от мелкой царапины на парковке до серьезной аварии. Именно поэтому вопрос об автостраховании рано или поздно встает перед каждым водителем.

Ранее мы писали, в каком случае страховая может отказать в выплате при ДТП, а о том, какую страховку лучше оформлять на машину в 2026 году, в комментарии УНИАН рассказал эксперт по страхованию, руководитель отдела продаж СК UNIQA Алексей Хлебников.

Сколько стоит сделать страховку на машину в Украине – средние цены

Прежде всего специалист отметил, что страхование бывает добровольным и обязательным, и автострахование – так называемая "автогражданка" – относится именно к обязательному виду. Иными словами, оно должно быть у каждого автовладельца в нашей стране.

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Причем стоимость полиса, по его словам, довольно индивидуальна – она зависит от региона использования автомобиля, объема двигателя (у электромобилей – от мощности), а также от возраста водителя, его стажа и истории убыточности:

"Например, страхование в небольшом населенном пункте может стоить 2 тысячи гривен, а в Киеве – более 10 тысяч гривень".

Причина такой разницы, по мнению эксперта, довольно проста: в крупных городах больше автомобильного трафика, а значит, выше частота страховых случаев.

К тому же считается, что чем больше рабочий объем двигателя у машины, тем больше водитель склонен "нажимать" на педаль газа и набирать опасную скорость. А большие автомобили, в свою очередь, менее маневренны и имеют ограниченный обзор дороги, что только увеличивает риски:

"В целом, более мощные автомобили потенциально могут нанести больший ущерб, поэтому их страхование обходится дороже".

Но если говорить о том, сколько стоит страховка на машину в среднем, то в Киеве, по словам специалиста, она обойдется примерно в 5–8 тысяч гривень.

В чем смысл страховки на машину – что она покрывает и зачем нужна

Как пояснил специалист, автогражданка нужна для покрытия финансовых убытков, возникающих в результате "страхового случая" – то есть когда водитель застрахованного автомобиля нанес ущерб чужому имуществу, жизни или здоровью третьих лиц.

При этом он отметил, что в базовом – то есть обязательном – полисе есть лимиты, о которых важно помнить:

250 тысяч гривень – на возмещение ущерба, причиненного чужому автомобилю;

500 тысяч гривень – на возмещение ущерба жизни и здоровью третьих лиц.

Если же у виновника ДТП нет страховки или договор составлен некорректно, ответственность за компенсацию убытков полностью ложится на него.

Что будет, если ездить на машине без страховки

За отсутствие полиса в Украине предусмотрены административные штрафы: 850 гривень, если полиса нет вообще, и 425 гривень, если он есть, но водитель не может предъявить его по требованию полицейского.

И хотя многие люди считают более выгодным один раз заплатить штраф в 850 гривень, чем покупать полис за 5 тысяч, в случае ДТП отсутствие автогражданки, по словам эксперта, может обойтись значительно дороже:

"В моей практике не было случаев, чтобы ремонт автомобиля после аварии обошёлся дешевле 5 тысяч гривень".

При этом он уточнил, что с 2025 года в Украине действуют только электронные полисы гражданской ответственности. Их можно хранить в формате PDF на любом гаджете или открыть в приложении "Дія".

Однако из-за возможных перебоев с интернетом в Украине предъявить электронный полис на месте не всегда удается. Поэтому специалист советует своим клиентам распечатать документ и хранить его бумажную копию в автомобиле.

Какая самая дешевая страховка в Украине – как выбрать компанию

По оценке специалиста, украинцы часто относятся к автогражданке формально и приобретают её только потому, что это требование закона. Тем не менее дешевые полисы могут содержать ограничения, не покрывать определенные опции, а страховая компания – иметь плохую репутацию или проблемы с платежеспособностью.

К тому же пострадавшая сторона, по мнению эксперта, может оказывать давление на виновника ДТП, если его страховая компания затягивает выплаты, что наносит дополнительный моральный ущерб.

Особенно остро, по его наблюдениям, эта проблема проявляется между соседями – парковка в Киеве плотная, мелкие царапины случаются регулярно, а ожидание выплаты от слабой страховой компании может длиться месяцами:

"Представьте: ваш сосед, с которым вы дружите, чьи дети ходят в один детский сад с вашими, 3–5 месяцев бегает за страховыми выплатами – и как ему потом в глаза смотреть?"

Дело в том, что согласно действующему законодательству, страховая компания обязана выплатить возмещение в течение 90 дней с момента предоставления полного пакета документов. Но компании с самыми низкими ценами на полисы часто используют весь этот срок и выплачивают средства именно на 90-й день, поэтому человек может всю зиму ездить на поврежденном автомобиле, ожидая компенсации.

Соответственно, выбирая, какая страховка лучше для машины в Украине, эксперт посоветовал в первую очередь обращать внимание на рейтинг компании: ее репутацию, опыт работы на рынке и награды.

Так, например, компании без офисов и рекламы могут предлагать более низкую цену, но, по его словам, дозвониться до них после 18:00 зачастую невозможно. А по статистике значительная часть ДТП происходит именно вечером, когда водители возвращаются уставшими с работы:

"Я неоднократно был свидетелем, как люди после 18:00 не могли зарегистрировать страховой случай в малоизвестных страховых компаниях, потому что их сотрудники ушли домой".

В то же время компании с несколько более высокой стоимостью полисов, как правило, больше заботятся о репутации, поэтому проблем с регистрацией страховых случаев и выплатами у них значительно меньше.

справка Алексей Хлебников Эксперт по страхованию, руководитель отдела продаж СК «UNIQA» Учился в Национальном транспортном университете на логиста. Уже 16 лет подряд работает в сфере страхования. Уже 14 лет является сотрудником страховой компании UNIQA: за это время прошел путь от рядового менеджера до руководителя отдела продаж.

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