Кремль рисует Путину иную картину войны: в ISW раскрыли масштабы обмана

Аналитики подсчитали, какую территорию на самом деле захватила Россия – и эти данные отличаются от того, что слышит диктатор.

В Кремле целенаправленно преувеличивают военные успехи России, чтобы сформировать у Путина искаженную картину хода боевых действий и укрепить его нежелание идти на уступки. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW), обнародованном 22 июля.

Как подсчитали специалисты института, с начала 2026 года оккупанты фактически установили контроль лишь над 81,1 квадратным километром украинской территории. Общая же площадь, на которую войска РФ хотя бы формально продвинулись или проникли, достигает 626,85 квадратных километров. Впрочем, само проникновение на территорию еще не означает установления контроля над ней – это принципиальное различие, которое подчеркивают аналитики.

Особое внимание в отчете уделено информации Bloomberg, полученной от источников, приближенных к Кремлю. По имеющимся данным, Москва не собирается возвращать захваченные украинские земли даже в случае заключения мирного соглашения. Так, Путин стремится установить полный контроль над Донецкой областью, а также создать своеобразную "буферную зону" вдоль границы Сумской и Харьковской областей.

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В то же время в институте считают, что реализовать эти планы до конца 2026 года диктатору вряд ли удастся – темпы наступления российской армии заметно снизились.

К тому же Минобороны РФ также распространило заявление одного из пропагандистских Telegram-каналов, в котором утверждалось о захвате 2226 квадратных километров территории только за первое полугодие 2026 года. Аналитики ISW эту цифру не подтверждают и считают её очередным преувеличением.

Фронт: успехи Украины

Ранее УНИАН писал, что за неделю Украина отвоевала у России не менее 21 кв. км территории. По данным проекта DeepState, Россия потеряла 43,4 кв. км на юге страны, при этом оккупировав 11,6 кв. км в районе Краматорска, 9,1 кв. км возле Покровска и Константиновки и 1,7 кв. км вблизи Славянска. Это стало крупнейшей недельной потерей территории для оккупантов, начиная с сентября 2023 года.

В то же время активизация средних и глубоких ударов по дальнему тылу оккупантов сказывается на их способности продвигаться. По словам начальника штаба 433-го отдельного полка беспилотных систем с позывным "Автоном", враг продолжает отправлять небольшие группы по 3–6 военных для просачивания, однако они уничтожаются, а шансы на успешную инфильтрацию у россиян сейчас минимальны.

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