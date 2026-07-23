Величайший военный корабль XVII века прослужил всего 20 минут: его нашли спустя 333 года

Корабль нашел археолог-любитель, который не сдавался, несмотря на то, что он годами не мог найти судно.

Инженер-топливщик шведского флота и археолог-любитель Андерс Францен однажды обнаружил корабль, который захватывал воображение шведов с того самого момента, как он исчез почти 400 лет назад, пишет Popular Mechanics.

История начинается в 1625 году, когда король Густав II Адольф поручил голландскому мастеру-корабелу Хенрику Хибертссону построить огромный военный корабль. Строительство началось в 1626 году, но в том же году Хюбертссон умер, и проблемы возникли ещё до того, как корабль длиной 69 метров и высотой 50 метров успел выйти в море.

Софринг Ханссон, капитан, курировавший строительство, был обеспокоен тем, как продвигается работа над кораблем. Он устроил демонстрацию, в ходе которой 30 человек бегали туда-сюда по палубе, продемонстрировав тревожную склонность корабля к крену. Один адмирал прервал демонстрацию из-за опасений, что корабль может затонуть прямо в этот момент, пока он ещё пришвартован у причала замка.

Видео дня

Однако король настоял на том, чтобы продолжить подготовку к спуску на воду "Васы". 10 августа 1628 года корабль отправился в свой первый и последний рейс под звуки музыки, доносившейся с берега Стокгольма.

В тот день самый грозный военный корабль, который когда-либо видел Балтийское море, был спущен на воду после торжеств, начавшихся утром с церковной службы и продолжившихся праздничными мероприятиями на причале.

В считанные минуты ветер начал швырять корабль из стороны в сторону. Тысячи людей, выстроившихся вдоль берега, наблюдали, как сильный порыв ветра наклонил "Васу" на левый борт. Вода хлынула через открытые орудийные порты на нижней палубе, и за считанные минуты корабль погрузился на 32 метра в гавани, всего в 1,2 километра от того места, где он начал свое плавание. В результате катастрофы погибли 30 членов экипажа, оказавшихся в ловушке под палубой.

В издании отметили, что обвинения разлетелись так же быстро, как и затонул корабль. В итоге вина была возложена на покойного Хюбертссона и на несоразмерные пропорции корабля.

Позже было установлено, что надстройка корпуса была слишком высокой и тяжелой для относительно небольшой части корпуса, находящейся ниже ватерлинии. Этот дисбаланс делал "Васу" быстрой, но поднимал центр тяжести высоко над водой, так что даже легкий ветер мог опрокинуть корабль.

Поиск потерянного корабля

Через тридцать пять лет после рокового спуска на воду группа водолазов извлекла большую часть пушек, которые затем были проданы. После этого из-за угасающего интереса местонахождение "Васы" было полностью утрачено на долгие годы.

Однако Францен упорно пытался найти этот корабль. Исторические записи указывали местонахождение "Васы" на южной стороне главного судоходного канала в Тегельвикене, напротив острова Бекхомен.

Всякий раз, когда археолог-любитель что-то находил, он опускал в воду разработанное им самим устройство для отбора проб и с помощью лезвия вырезал образец. В течение двух лет его поиски не приносили результатов. Затем, в 1956 году, перейдя на северную сторону благодаря недавно обнаруженным архивным записям, он поднял небольшой кусок черного дуба.

Находка Францена заинтересовала водолазов военно-морского флота, и в 1958 году они подняли пушку, подтвердив местонахождение "Васы" спустя 331 год после её затопления. Водолазы два года прокладывали туннели под кораблём, чтобы проложить кабели, соединенные с плавучими понтонами.

Уже 20 октября 1959 года экипажи наполнили понтоны водой, освободив "Васу" из ила. Удерживая корабль под водой, экипажи переместили его к острову Кастельхольмен, а затем потратили ещё один год на подготовку к окончательному подъёму из воды. 24 апреля 1961 года, спустя 333 года, корабль был поднят на поверхность.

В начале 1962 года на Стокгольмской верфи открылся новый музей, где "Васа" был представлен публике. В течение 17 лет специалисты непрерывно закачивали полиэтиленгликоль в древесину через 500 форсунок, чтобы заменить высыхающую воду.

В издании подчеркнули, что за деревянными кораблями, напитавшимися водой, необходимо тщательно ухаживать сразу же после их подъема на поверхность. Когда древесина начинает высыхать, это может привести к её разрушению. Даже после 17 лет непрерывного опрыскивания древесина "Васы" продолжала высыхать под пристальным наблюдением специалистов по консервации, контролировавших уровень влажности.

Летом 2000 года шторм привёл к резким колебаниям уровня влажности внутри музея "Васа", и климатическая установка не смогла справиться с ситуацией. На корпусе корабля появились жёлтые и белые пятна, поскольку влага, вступив в реакцию с серой, содержащейся в древесине, образовала кислоту. К 2004 году была введена в эксплуатацию более надёжная климатическая система, а совсем недавно оригинальные железные и металлические гвозди, вызывавшие подкисление древесины, были заменены на гвозди из нержавеющей стали.

Археологи обнаружили затонувший корабль возрастом 2400 лет

Ранее у южного побережья Италии археологи обнаружили корабль, затонувший более 2400 лет назад. Находка была сделана во время исследования морского дна, проводившегося в рамках подготовки к строительству оффшорной ветроэлектростанции.

Речь идет о судне, лежащем на дне Ионического моря вблизи коммуны Монастераче в провинции Реджо-Калабрия. По оценкам исследователей, корабль датируется IV–V веками до нашей эры. На его борту сохранился груз из более чем 300 амфор – глиняных сосудов, которые в античном Средиземноморье использовали для перевозки вина, оливкового масла, зерна и других товаров.

Вас также могут заинтересовать новости: