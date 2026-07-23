Дроны массированно атаковали Россию: поражено базу сжиженного газа и другие объекты (видео)

Россияне пожаловались на атаки беспилотников.

В ночь на 23 июля беспилотники атаковали Воронеж в России. Одной из целей мог оказаться логистический хаб Wildberries. Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Город подвергся массированному удару БПЛА.

Также в Новоспаске Ульяновской области России ночью 23 июля раздавались взрывы, в результате чего произошел масштабный пожар. В частности, губернатор российского региона Алексей Руских заявил об атаке беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса.

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Он подтвердил возгорание на объекте и сообщил, что спецслужбы работают над ликвидацией пожара.

В то же время мониторинговые каналы сообщают, что в Новоспаске была поражена база сжиженного газа ООО "НС-Ойл".

Кроме того, дроны долетели и до Башкирии, где под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция "Субханкулово", являющаяся ключевым объектом магистрального нефтепровода, по которому нефть перекачивается на большие расстояния.

Удары по РФ - последние новости

Ранее военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что удары по складам Wildberries преследуют не только военные цели. По его словам, это попытка через гражданское население оказать давление на высшее политическое руководство РФ, чтобы добиться прекращения войны.

"Через Wildberries или через их склады проходит огромное количество военных товаров. Не снаряды, не ракеты, а оптоволокно, оптика, бронежилеты, медицинские комплекты, ремонтные комплекты, запасные части к дронам - то есть все то, что идет на фронт", - подчеркнул Ступак.

Также сообщалось, что в российском Липецке после взрывов произошел масштабный пожар в районе местной ТЭЦ и завода "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК). Предприятие является одним из крупнейших производителей стали в России.

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