Бензиновый кризис в России смягчается: Bloomberg оценил стратегию Украины

Украина расширяет спектр целей и переключается между ними.

В последнее время ВСУ сместили фокус атак по России с крупных нефтеперерабатывающих заводов на танкеры теневого флота, и топливный кризис в России начинает понемногу смягчаться. Однако радоваться россиянам пока рано.

Как отмечает Bloomberg, местные власти информируют жителей об увеличении доступности топлива и более стабильных поставках. Хотя нормирование остается в силе, в некоторых районах постепенно увеличиваются квоты на продажу бензина на автомобиль.

Как отмечается в статье, надежной независимой статистики, позволяющей оценить последние заявления российских властей, нет. Однако данные из соцсетей действительно указывают на улучшение ситуации с поставками.

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Тем не менее, доступность топлива по-прежнему различается в зависимости от региона России. Так, по состоянию на 22 июля на 54% заправочных станций в Москве и 61% станций в Санкт-Петербурге был доступен хотя бы один вид автомобильного топлива, однако, например, в таких городах, как Красноярск и Новосибирск, ситуация была иной. Хотя бы один вид бензина был доступен лишь чуть более чем на пятой части всех станций.

Украина изменила фокус атак

Хотя атаки в последние две недели продолжались, их масштабы были менее значительными, поскольку целью были более мелкие нефтеперерабатывающие заводы, а последствия нападений были менее разрушительными.

В то же время значительно увеличилось количество ударов по судам, связанным с Россией: по данным Генерального штаба Украины, с 8 по 20 июля было атаковано не менее 124 судов, включая 89 танкеров.

Как отмечает считает Бен Барри, научный сотрудник лондонского Международного института стратегических исследований, Украина расширяет спектр целей и переключается между ними, "чтобы держать противника в неведении" относительно того, что она поразит в следующий раз.

По словам Барри, эта стратегия затрудняет России размещение оборонительных сооружений и нейтрализацию приближающихся беспилотников и ракет.

Радоваться россиянам рано

Хотя поставки топлива восстанавливаются, дефицит далек от завершения. По оценкам EA Analytics, в июле переработка нефти в России составит в среднем 3,511 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с мая 2002 года. Это более чем на треть ниже сезонной нормы для страны, что свидетельствует о сохранении дефицита нефтепродуктов и росте цен.

Также региональные власти России призывают жителей готовиться к дальнейшим трудностям.

"Учитывая основные причины нынешнего дефицита, нам не следует ожидать каких-либо резких изменений в ближайшем будущем", – заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Последние атаки по России

Ранее стало известно, что Россия ввела временный запрет на движение судов в порт Новороссийска и из него в период с полуночи до 5 утра. Решение принято из-за атак украинских дронов. Новороссийск является крупнейшим портом России по объемам грузооборота. Через него проходит до трети российского экспорта зерна.

Кроме того, Казахстан приостанавливает транспортировку нефти по трубопроводу к своему главному экспортному терминалу на российском побережье Черного моря из-за серии украинских атак на танкеры.

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