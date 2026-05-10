В Кремле выдвинули претензии Армении из-за заявлений Зеленского в Ереване

В Кремле назвали "ненормальным" то, что Ереван в рамках саммита "Армения – ЕС" предоставил площадку президенту Украины Владимиру Зеленскому для антироссийских высказываний.
Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, высказывания которого привели российские СМИ, саммит "Армения – ЕС", состоявшийся в Ереване, – "нормальное явление", мол, страна имеет право проводить такие мероприятия.
По словам представителя Кремля, "Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике, и это абсолютно суверенное право Армении проводить такие саммиты".
Не понравилось же Пескову "предоставление Ереваном площадки для антироссийских высказываний". Он сказал, что это "ненормально":
"Ненормальным является только то, что в Ереване предоставили площадку для абсолютно антироссийских высказываний. Вот это ненормально, не вяжется с духом наших отношений с Ереваном".
Он заявил, что в России ожидают разъяснений от Армении в связи с антироссийскими высказываниями президента Украины Зеленского в Ереване.
"Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана", – сказал он и добавил, что в Москве не понимают, "почему из Армении звучат антироссийские высказывания".
Песков также подчеркнул, что Москве важно, чтобы Ереван не занимал антироссийскую позицию.
Как сообщал ранее УНИАН, Москва вызвала посла Армении Гургена Арсеняна после визита Зеленского в Ереван. В заявлении МИД РФ говорится, что для России "категорически неприемлемо" предоставление украинскому президенту площадки в Армении "в рамках мероприятий под эгидой ЕС". Российская сторона также заявила о "справедливом возмущении" из-за отсутствия, по ее мнению, надлежащей реакции официального Еревана на заявления Зеленского.
Также известно, что премьер Армении Никол Пашинян не поехал в Москву на парад. Причиной политик назвал предвыборную кампанию, которая началась в Армении 8 мая.