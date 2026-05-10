В Кремле выдвинули претензии Армении из-за заявлений Зеленского в Ереване

Пескову не понравилось, что Ереван предоставил площадку "для антироссийских высказываний".

В Кремле назвали "ненормальным" то, что Ереван в рамках саммита "Армения – ЕС" предоставил площадку президенту Украины Владимиру Зеленскому для антироссийских высказываний.

Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, высказывания которого привели российские СМИ, саммит "Армения – ЕС", состоявшийся в Ереване, – "нормальное явление", мол, страна имеет право проводить такие мероприятия.

По словам представителя Кремля, "Армения придерживается многовекторности в своей внешней политике, и это абсолютно суверенное право Армении проводить такие саммиты".

Не понравилось же Пескову "предоставление Ереваном площадки для антироссийских высказываний". Он сказал, что это "ненормально":

"Ненормальным является только то, что в Ереване предоставили площадку для абсолютно антироссийских высказываний. Вот это ненормально, не вяжется с духом наших отношений с Ереваном".

Он заявил, что в России ожидают разъяснений от Армении в связи с антироссийскими высказываниями президента Украины Зеленского в Ереване.

"Конечно, наверное, ожидали бы все-таки каких-то разъяснений от Еревана", – сказал он и добавил, что в Москве не понимают, "почему из Армении звучат антироссийские высказывания".

Песков также подчеркнул, что Москве важно, чтобы Ереван не занимал антироссийскую позицию.

Отношения Армении и РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Москва вызвала посла Армении Гургена Арсеняна после визита Зеленского в Ереван. В заявлении МИД РФ говорится, что для России "категорически неприемлемо" предоставление украинскому президенту площадки в Армении "в рамках мероприятий под эгидой ЕС". Российская сторона также заявила о "справедливом возмущении" из-за отсутствия, по ее мнению, надлежащей реакции официального Еревана на заявления Зеленского.

Также известно, что премьер Армении Никол Пашинян не поехал в Москву на парад. Причиной политик назвал предвыборную кампанию, которая началась в Армении 8 мая.

