Древние города оказались под землей вовсе не так, как может показаться на первый взгляд.

Любой турист, побывавший на раскопках древних поселений, мог заметить две особенности таких мест: во-первых, почти все античные дома и постройки находятся глубоко под землей, а во-вторых, от большинства из них остается лишь основание - небольшой ряд кирпичей, которые когда-то были цельными стенами. Причем многие люди интуитивно считают, что такие города просто были разрушены завоевателями, а затем - засыпаны принесенной ветром пылью. И хотя это отчасти правда, главная причина все же не столь очевидна. Разберемся, почему города уходят под землю на самом деле.

Почему древние города под землей - кто их закапывал

Итак, прежде всего стоит понимать, что раньше, если в городах появлялись разрушения после войн, пожаров или землетрясений, их почти никогда не убирали полностью - этот процесс был слишком трудоемким и затратным. Вместо этого обломки просто засыпали новым слоем земли, выравнивали и строили поверх них новые здания.

Таким образом, на одном и том же месте нередко сменялись десятки поколений построек, каждое из которых оставляло за собой новый слой строительных остатков.

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При этом кирпич, камень и качественная древесина всегда ценились высоко, так что заброшенные кварталы тут же становились источником бесплатных строительных материалов.

В итоге люди из соседних домов или деревень охотно разбирали старые стены почти до основания, оставляя лишь самые нижние ряды кладки.

Это, в частности, объясняет не только то, почему города засыпаны, но и почему даже в местах, не затронутых войнами или стихийными бедствиями, древние постройки всегда выглядят разрушенными.

Почему древние города оказываются под землей - другие причины

Впрочем, даже без разрушений уровень улиц все равно всегда повышался - и связано это с несколькими особенностями жизни прошлого.

Во-первых, мусор раньше почти никогда не выносили за пределы города; его просто сваливали возле домов, разравнивали и засыпали землей. И хотя для пищевых отходов по понятным причинам были отведены специальные места - компостные ямы или свалки вдали от домов, кирпичный бой, камни, черепицу и другой неорганический мусор часто просто оставляли на месте, так как он не создавал неприятных запахов и не привлекал вредителей.

Другая, не менее важная причина, почему древние города уходят под землю, - это, как ни странно, дороги. Дело в том, что немощеные улицы после дождей всегда превращались в грязь, и чтобы по ним можно было нормально передвигаться, их многократно засыпали песком, гравием или щебнем, поднимая тем самым их уровень по отношению к окружающим постройкам.

Но даже с появлением мостовых этот фактор не утратил актуальности: на улицах все равно всегда скапливалась грязь с сапогов и повозок, сено и конский навоз, а когда какую-нибудь дорогу нужно было обновить, новое покрытие прокладывали прямо сверху всех этих отходов. В итоге каждая такая реконструкция увеличивала уровень улицы на несколько сантиметров.

Конечно, свой вклад вносили и проседание фундаментов, и накопление пыли, и многие другие процессы, из-за которых даже жилые дома со временем словно "погружались" в землю со стороны улицы.

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