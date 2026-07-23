Вернуть белизну поможет солнце: почему белье желтеет при хранении и как это исправить

После нескольких месяцев на дальней полке в шкафу белье может пожелтеть даже само по себе.

При долгом хранении в шкафу белые вещи желтеют. Иногда бывает особенно обидно достать к празднику нарядную белую скатерть и обнаружить на ней желтизну. Как этого избежать, сохранив белые вещи белыми на годы, рассказал сайт Southern Living.

Причина пожелтения – окисление. Одежда и постельное белье могут вступать в реакцию с кислотами в картонных коробках, папиросной бумаге, деревянных ящиках или полках и начать желтеть. Некоторые виды пластиковых коробок и пакетов для хранения выделяют пары, которые влияют на ткани. Факторы окружающей среды, такие как никотин из сигаретного дыма, пары электронных сигарет или жирные остатки от приготовления пищи, могут вызывать пожелтение тканей.

Пожелтение также может быть вызвано пятнами или загрязнениями от тела, оставшимися на ткани до хранения. Пожелтение подмышек на белых рубашках часто происходит из-за реакции между антиперспирантом и остатками солей, оставшимися на рубашке до хранения.

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Правила хранения

Первое – это стирка. Нельзя убирать на дальние полки вещи, которые не были постираны. Но не используйте слишком много стирального порошка и не добавляйте кондиционер для белья, так как он может оставлять на ткани остатки, которые задерживают грязь и привлекают насекомых. Одежду, сданную в химчистку, следует вынуть из полиэтиленового пакета и дать проветриться в течение 24 часов перед хранением. Это позволит испариться скопившейся влаге от растворителей и химических газов.

Стоит также обратить внимание на руки – они должны быть сухими. Также не стоит пользовать кремами или лосьонами, поскольку остатки средства могут стать причиной неприятного желтого пятна на ткани спустя несколько месяцев.

Иногда полки в шкафу или кладовой могут быть из натурального необработанного дерева. В нем присутствуют кислоты, которые вступят в реакцию с тканью, и она пожелтеет. Хранить вещи лучше на лакированных или выкрашенных поверхностях.

Также не стоит использовать для хранения картонные коробки, они также могут быть причиной пожелтения белого белья. Пластик использовать можно, но определенного типа. Это должен быть полипропилен, не содержащий бисфенола-А, без запаха и химически инертного: ищите маркировку #5 или буквы "PP" в символе треугольника переработки. Другие типы пластика выделяют химические газы.

Какая система хранения работает

Лучше всего использовать кубики из 100% хлопка на молнии или подвесные сумки. Хлопок позволяет тканям "дышать", помогает защитить их от пыли и твердых частиц в воздухе, а также менее привлекателен для насекомых.

Как спасти пожелтевшее белье

Если вещь подлежит стирке, то самый простой и безопасный способ вернуть ей белизну – замочить в кислородном отбеливателе в теплой воде. Этот метод можно безопасно использовать практически для всех типов тканей, которые можно стирать. Также ткани модно отбелить на солнце (за счет действия ультрафиолета), других средств для стирки, пищевой соды, перекиси водорода или уксуса.

Как отбелить полотенца

Добавим, что полотенца желтеют при частом использовании. Многие используют хлорный отбеливатель, чтобы вернуть им белизну, однако специалисты предупреждают: неправильное применение может повредить ткань и сократить срок службы изделий. Для спасения полотенец также можно использовать кислородный отбеливатель и подходящий для отбеливания стиральный порошок, и чаще всего их комбинация отлично справляется с пятнами.

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