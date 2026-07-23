В США приняли законопроект об обороне на 1 триллион долларов: демократы выступили против

Нынешний законопроект сталкивается с серьезными проблемами.

Палата представителей США с небольшим перевесом одобрила свой вариант масштабного законопроекта об оборонной политике, несмотря на опасения демократов относительно его огромной стоимости, войны с Ираном и положения, которое укрепит связи Пентагона с Израилем. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о законе о национальной обороне на 2027 финансовый год, который предусматривает расходы на вооруженные силы в размере 1,15 трлн долларов. Он был принят Палатой представителей 216 голосами против 212.

"Голосование в основном проходило по партийной линии: все республиканцы, кроме семерых, проголосовали за законопроект, а все демократы, кроме шестерых, - против. Демократы выразили возражения против выделения таких огромных средств Пентагону в то время, когда президент Дональд Трамп и его однопартийцы-республиканцы резко сокращают расходы на социальные программы", - объясняет издание.

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Также они выступили против продолжающейся войны с Ираном, которая, по данным Пентагона, на сегодняшний день обошлась США в 37,5 млрд долларов.

"Республиканцы заявили, что расходы в размере триллиона долларов необходимы для поддержки вооруженных сил, ведущих войну в Иране, финансирования разработки систем обороны и закупки оборудования, а также для предоставления льгот военнослужащим, таких как повышение зарплаты до 7% и строительство казарм и жилья для семей", - подчеркнули в материале.

Кроме того, еще одним моментом, вызвавшим беспокойство у демократов, стало положение, которое значительно расширит сотрудничество в сфере военных технологий между США и Израилем, несмотря на призывы многих американцев сократить поддержку этой страны со стороны США из-за обеспокоенности значительными жертвами среди палестинского гражданского населения в результате израильских атак в секторе Газа.

"Нынешний законопроект сталкивается с серьёзными вызовами, учитывая глубокие партийные разногласия в Конгрессе по вопросам, варьирующимся от огромного размера военного бюджета до войны с Ираном, помощи Израилю и Украине, а также вопросов "культурной войны", таких как отношение к военнослужащим-трансгендерам", - отмечается в публикации.

Reuters добавляет, что каждый год Палата представителей и Сенат принимают свои версии закона о национальной обороне, после чего переговорщики из комитетов по вооруженным силам договариваются о компромиссном варианте, который затем выносится на голосование в каждой палате. Если такой вариант будет принят, его направят в Белый дом, где президент США Дональд Трамп сможет подписать закон или наложить вето.

США и Иран - последние новости

Как писал УНИАН, цены на нефть выросли из-за обострения отношений между США и Ираном и угрозы закрытия Красного моря. Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 3,87 доллара, или 4,59%, до 88,10 доллара за баррель, тогда как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 3,54 доллара, или 4,48%, до 82,49 доллара за баррель.

"Рынок реагирует на эскалацию противостояния между Ираном и США, которое на этой неделе проявилось в ежедневных атаках на иранскую инфраструктуру и ответных ударах Ирана по инфраструктуре соседних стран", - заявил президент компании Lipow Oil Associates Эндрю Липоу.

В то же время Politico сообщало, что США и Иран возобновили войну, и конца ей не видно. Как подчеркнули источники издания, усилия посредников по возобновлению переговоров или режима прекращения огня не дали никаких признаков прогресса, и, похоже, боевые действия будут продолжаться без видимого конца.

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