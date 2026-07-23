Проверьте, относитесь ли вы к категориям, освобожденным от уплаты земельного налога.

Земельный налог уплачивают не все владельцы участков. Закон определяет категории граждан, имеющих право на льготу, а также случаи, когда налог вообще не начисляется.

Разбираемся, кто не платит земельный налог в Украине, от чего зависит его размер и существуют ли льготы во время военного положения.

Ранее мы писали, кто освобожден от уплаты ЕСВ в военное время и может не платить налог.

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Кто освобождается от уплаты земельного налога в 2026 году

Как рассказала в комментарии УНИАН адвокат АО EvrikaLaw Ольга Брус, существуют категории льготников, предусмотренные Налоговым кодексом (статья 281), которые освобождены от уплаты земельного налога.

К ним относятся:

лица с инвалидностью I и II группы;

физические лица, воспитывающие 3 и более детей в возрасте до 18 лет (многодетные);

ветераны войны и лица, на которых распространяется действие закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (участники боевых действий, инвалиды вследствие войны).

Если говорить о том, какие пенсионеры не платят земельный налог, то это, в первую очередь, пенсионеры по возрасту.

Также от уплаты налога освобождены физические лица, признанные законом лицами, пострадавшими в результате Чернобыльской катастрофы.

Кроме того, от уплаты земельного налога освобождены следующие участки:

находящиеся в консервации;

занятые военными сооружениями;

загрязненные химикатами в результате чрезвычайных ситуаций или агрессии;

заминированные.

На участки, загрязненные взрывоопасными предметами, земельный налог не начисляется по следующему правилу: с первого числа месяца, на который приходится дата начала обследования земли операторами противоминной деятельности, и до последнего числа месяца, в котором она была признана пригодной для использования.

Чтобы воспользоваться льготой, её необходимо оформить.

Для этого следует обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения земельного участка с заявлением в произвольной форме и приложить документы, подтверждающие право на освобождение от уплаты налога. Это может быть:

пенсионное удостоверение;

удостоверение инвалида;

удостоверение участника боевых действий или ветерана войны;

удостоверение лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы;

другие документы, подтверждающие право на льготу.

Налоговая служба должна рассмотреть заявление в течение 10 рабочих дней. Поскольку земельный налог начисляется до 1 мая, подать документы желательно до этой даты. Льгота начинает действовать со следующего месяца после подачи заявления.

Кто должен платить земельный налог, какова его сумма и от чего она зависит

Земельный налог уплачивают собственники земельных участков, земельных долей и постоянные землепользователи (то есть лица, имеющие договор с местными властями).

Налог начисляется на земельные участки, находящиеся в собственности или в пользовании. Сумма налога зависит от нормативной денежной оценки земельного участка.

Как узнать размер земельного налога? В зависимости от того, какие это земельные участки, для начисления суммы земельного налога применяются определенные проценты от их нормативной денежной оценки:

для земель общего пользования - не более 1 % от нормативной денежной оценки;

для сельскохозяйственных земель - от 0,3% до 1%;

для лесных - не более 0,1% от нормативной денежной оценки.

Если для земельного участка определена нормативная денежная оценка, то сумма налога рассчитывается на основе этой суммы. Если же нормативная денежная оценка не определена, то для расчета налога используется нормативная денежная оценка земли с таким же целевым назначением в пределах области, в которой находится участок.

Кроме того, если нормативная денежная оценка участка земли общего пользования не проведена, то сумма налога не может превышать 5% от нормативной денежной оценки аналогичной земли на территории области, в которой она находится. В этом случае, если речь идет о землях сельскохозяйственного назначения, размер налога устанавливается в пределах от 0,3% до 5% от нормативной денежной оценки по области, а для лесных земель – не более 0,1%.

Точный размер процента на землю устанавливают местные власти.

"Общего отмены земельного налога на период военного положения в Украине нет. Существует освобождение от налога на землю по территориальному принципу - речь идет о земле, расположенной на территории, где ведутся активные боевые действия, а также на временно оккупированной территории (эти территории внесены в "Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией", составленный Министерством реинтеграции)", - отмечает эксперт.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

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