Для очищения собственного энергетического поля не обязательно обращаться к специалистам.

В интернете можно найти немало способов проверить наличие "негатива", порчи или других энергетических воздействий. Ведьма Krayana_mag рассказала УНИАН, как узнать, что кто-то вредит, какие ритуалы используют для очищения в домашних условиях, а также как очистить себя от негатива и установить защиту с помощью соли, воска или спички.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Как избавиться от негатива – признаки "загрязнения" энергетики

По словам Krayana_mag, негатив присутствует абсолютно у каждого человека: "Мы живем не в стерильном мире, и на нас влияет множество невидимых факторов. Однако негатив бывает разного характера. Психологическое давление, стрессы, перенапряжение, дедлайны, привычка сожалеть о прошлом и беспокоиться о будущем могут изнурять человека не меньше, а порой даже больше, чем специально наведённая порча".

Поэтому, говорит эксперт, наука об энергетической гигиене должна получить широкое распространение, ведь мы ежедневно моем, кормим и одеваем наши физические тела, а невидимое тело остается заброшенным и измученным. "Однако, конечно, есть способы проверить состояние своего невидимого тела, и их множество", – отметила ведьма.

Krayana_mag объяснила, как проверить, есть ли на человеке магическое воздействие. По её словам, на это могут указывать некоторые признаки:

Регулярно снившиеся кошмары . Особенно сны со змеями, чудовищами, костями, болотом, седыми волосами и нападениями кого-то или чего-то на человека – это признак магических атак и сглаза.

. Особенно сны со змеями, чудовищами, костями, болотом, седыми волосами и нападениями кого-то или чего-то на человека – это признак магических атак и сглаза. Когда человек часто просыпается в период с 3 до 4 часов ночи ( не из-за воздушных тревог) – против человека кто-то "работает" или у него есть дар, и его пытаются пробудить. Здесь стоит обратить внимание на общую картину своей жизни и другие показатели.

не из-за воздушных тревог) – против человека кто-то "работает" или у него есть дар, и его пытаются пробудить. Здесь стоит обратить внимание на общую картину своей жизни и другие показатели. Запах гари или гнили, вообще любой неприятный запах , который преследует человека повсюду – признак порчи, подселения, а также кладбищенских работ.

, который преследует человека повсюду – признак порчи, подселения, а также кладбищенских работ. Досадные сценарии, повторяющиеся снова и снова – в магии это называется "зацикливанием", в психологии – паттерном. Но суть одна – человек не может преодолеть определенный барьер и ходит по одной и той же траектории снова и снова. Например, не может построить счастливые отношения, или деньги "утекают сквозь пальцы", или постоянно увольняют с работы, вынужденные переезды и т. д.

– в магии это называется "зацикливанием", в психологии – паттерном. Но суть одна – человек не может преодолеть определенный барьер и ходит по одной и той же траектории снова и снова. Например, не может построить счастливые отношения, или деньги "утекают сквозь пальцы", или постоянно увольняют с работы, вынужденные переезды и т. д. Подброшенные вещи. В магии это называется "подклад". Любая вещь (не обязательно магического характера), появившаяся в доме или во дворе, может свидетельствовать о попытке лишить людей удачи, здоровья, благополучия, любви.

Ведьма говорит, что существует много способов проверить наличие негатива в домашних условиях без специальных атрибутов и знаний.

Спичка

Его нужно просто зажечь и держать так, чтобы он догорел почти до конца, но не обжег пальцы. Три раза. Если спичка ломается каждый раз, пачкает пеплом пальцы или пахнет чем-то неприятным – сглаз есть.

Кусочек воска

Стоит копейки, его можно купить на любом рынке – 50 г будет достаточно. Воск нужно просто расплавить в любой посуде, но не перегревать. Затем вылить в мисочку с обычной холодной водой. Лить в одно место, не водить воском по всей миске. Темп задает сам человек. Можно даже ничего не произносить. Когда материал застынет и остынет, его нужно вынуть и внимательно рассмотреть. Воск имеет особую структуру, способную запечатлевать и отображать негатив.

"Так вот, если воск дошел до дна миски – это признак кладбищенского порчи. Если на воске уродливые узоры, как змеи – это магические атаки и подселение. Если воск закрутился и вылился спиралью, как червь, – это признак сильного негатива и вселения сущностей. Дырки на восковой пластине – это пробоины в энергополе. Когда воск вытек отдельной тонкой струйкой – это "воровка", – пояснила эзотерик.

Все остальное, по словам ведьмы, можно расценивать интуитивно – какие мысли приходят во время созерцания воскового узора – то и есть правильно. Мисочку, в которую выливали воск в воду, для еды больше использовать нельзя.

Проверка свечой

Обычную восковую свечу нужно зажечь и посидеть перед ней, пока она полностью не прогорит. Если свеча коптит, стреляет, фитиль скручивается в "кулак", много наплавов воска по бокам, неприятный запах или шипение, писк – негатив присутствует.

Как самостоятельно провести очищение от негатива

Если после диагностики вы поняли, что негатив на вас всё-таки есть, нужно узнать, как избавиться от негативной энергии и очистить себя. Krayana_mag дала несколько советов на этот случай.

Ванна или душ с солью

Примите ванну с солью или облейтесь соленой водой. Концентрация соли должна быть такой, чтобы вы чувствовали её на вкус. Если нет неприятных ощущений, то ополаскиваться чистой водой не нужно.

Работа с воском

Зажигать одну восковую свечу и делать одну отливку воска каждый день (минимум неделю). Кусочек воска желательно брать новый. Использованный воск просто складывать в пакет и выбрасывать в мусор. Воск и свечи – это уже очищение.

"Срезание" негатива ножом

Взять обычный нож с деревянной ручкой, нагреть лезвие над свечой (не докрасна, но чтобы было горячо) и, направляя острую сторону лезвия вниз, "соскрести" с себя негатив, начиная от лба до ног, затем так же с правой, с левой стороны и со спины – каждый раз нагревая. Движения должны быть уверенными, словно вы отрубаете чужие щупальца, тянущиеся к вам. Над головой ножом махать нельзя. После этого – ванна или душ с солью. Нож нужно промыть соленой водой, вытереть насухо и хранить для таких очищений. Для кухни его больше использовать не стоит.

"Это тоже стоит делать в течение недели. Специально ничего произносить не нужно, но если хочется, то скажите: "Всякое зло и беду с себя снимаю, порчу разрушаю, сущности отсекаю", – добавила эзотерик.

Обжаривание соли

Насыпать на сковороду обычную поваренную соль и обжаривать её, помешивая. "Если соль сильно дымится, шипит, искрится, "прыгает", значит, негатив присутствует. В таком случае нужно дать этой соли остыть и засыпать ею свою напечатанную фотографию, на которой вы сами. Проследить, чтобы соль "окутала" фото со всех сторон плотным слоем. И оставить так на сутки. После этого соль следует выбросить в уличный мусорный бак, а фотографию быстро промыть под проточной водой, просушить и хранить", – ответила Krayana.

Специалистка советует проводить любые очищения на убывающую Луну, когда нет критического состояния, но если вы чувствуете себя очень плохо, на фазу Луны можно не обращать внимания.

По словам ведьмы, очистку можно считать удачной, если у человека стало больше сил, "прояснились" мысли, улучшился сон, человек чувствует себя более спокойным, пришло больше денег, чем ожидалось, исправилась определенная ситуация, которая долго не решалась.

"Случаев, когда диагностика ничего не показывает, а человеку плохо, не бывает. Воск показывает всё. Свечи не лгут. И если человеку после собственных очищений не становится лучше – значит, против него была проведена серьезная работа, либо негатив застарелый, человек жил с ним годами. В такой ситуации стоит обратиться к специалисту", – подытожила эксперт.

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