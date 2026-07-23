В районе Чернобыля увеличился табун уникальных диких лошадей (фото)

Лошади Пржевальского успешно обитают в зоне отчуждения уже много лет.

Несмотря на несколько пожаров, бушевавших в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике, там уцелели редкие животные – лошади Пржевальского. Более того, в семье этих удивительных существ появилось пополнение, сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Специалисты обнародовали соответствующие фотографии. Сообщается, что на одной из фотографий – две кобылы лошадей Пржевальского, которые еще ожидают появления потомства. На другой – одна из них уже рядом со своим маленьким жеребенком.

Отмечается, что лошади Пржевальского – редкий вид диких лошадей, который успешно обитает в Чернобыльской зоне после их завезенных сюда в 1998 году. В условиях заповедной территории эти животные обитают в естественной среде и образуют собственные стада.

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"И каждый новый жеребенок – еще одно напоминание о том, насколько удивительной и непредсказуемой может быть жизнь дикой природы. И как на пепелище, где, казалось бы, уже ничего не может быть, постепенно будет рождаться новая жизнь", – добавили в агентстве.

Фотографии предоставлены военными с позывным "Нагетс".

Лошади Пржевальского

Как писал УНИАН, лошадь Пржевальского – подвид дикой лошади, названный в честь своего первооткрывателя – путешественника Николая Пржевальского. В XX веке эти животные были истреблены в естественной среде обитания, но сохранились в зоопарках. Затем состоялась их реинтродукция в дикую природу. В конце 1990-х годов в зону отчуждения перевезли трех жеребцов с Лозовского конезавода, а также 10 жеребцов и 18 кобыл – из заповедника "Аскания-Нова". В 2004 году в Чернобыльскую зону доставили ещё 13 животных из киевского и одесского зоопарков, но их выпустили без акклиматизации – к сожалению, они погибли. Основу новой популяции составили два жеребца и 15 кобыл, от которых началось развитие популяции в зоне отчуждения. По состоянию на 2018 год в районе Чернобыля обитало около 150 лошадей.

В 2026 году также фиксировали стадо лошадей Пржевальского, когда они спокойно "прогуливались" по территории заповедника.

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