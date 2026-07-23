Названа дата, когда магнитная буря утихнет: прогноз на 3 дня (график)

Сегодня слабая магнитная буря еще продлится.

В среду на Земле началась магнитная буря и сегодня, 23 июля, она продолжится. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, солнечный ветер продолжает усиливаться из-за влияния корональной дыры.

Пока скорость солнечного ветра остается высокой, существует вероятность дальнейших магнитных бурь уровня G1.

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По прогнозу, 24 июля магнитной бури уже не будет, однако условия все еще будут активными.

Чем опасны манитные бури и как защититься - советы

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, которые вызывают возмущения магнитного поля Земли. У большинства людей они не приводят к серьезным проблемам, однако некоторые могут ощущать головную боль, усталость, сонливость, перепады артериального давления и снижение концентрации. Особенно внимательными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы легче перенести период геомагнитной активности, обычно рекомендуют полноценно спать, пить достаточно воды, избегать чрезмерных физических нагрузок, ограничить алкоголь и крепкий кофе, а также чаще бывать на свежем воздухе. Если вы принимаете лекарства по назначению врача, не пропускайте их прием и внимательно следите за самочувствием.

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