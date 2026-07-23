Зеленский провел переговоры с Виткоффом и Кушнером: о чем договорились

Главный вопрос касался производства систем Patriot для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский и американские посланники Стив Виткофф и Джаред Кушнер обсудили перспективы проведения более активной дипломатической работы и продвижения к заключению соглашения о прекращении полномасштабной войны с РФ, которая длится уже более четырех лет. Об этом пишет Reuters.

Украинский лидер и Белый дом подтвердили, что состоялся соответствующий телефонный разговор.

"Я только что пообщался с представителями президента Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Это был хороший, важный разговор о том, как активизировать дипломатические усилия и приблизить мир. Мир необходим - мир с достоинством, и Украина уже давно готова к нему", - написал Зеленский в соцсети X.

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По его словам, обе стороны будут поддерживать тесный контакт.

Также глава государства сообщил, что к беседе присоединились несколько украинских высокопоставленных чиновников, а именно глава Офиса президента Кирилл Буданов и главный переговорщик Рустем Умеров. Кроме того, Зеленский пообещал активизировать дипломатические усилия.

"Дипломатическое направление и дипломатический процесс продолжаются ежедневно. Мы не прекращаем наших усилий, чтобы положить конец этой войне. Главная цель - убедиться, что Россия действительно готова положить конец этой войне", - добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что провел встречу в Киеве с послом США при НАТО Мэттью Витакером, а обсуждение сосредоточилось на лицензиях на производство систем противовоздушной обороны Patriot для защиты украинских городов от ракетных атак.

"Последние месяцы были чрезвычайно сложными... Именно об этом мы сегодня и говорили с послом Витакером - о лицензиях на производство, ракетах и всем остальном, что необходимо. Я, откровенно говоря, прошу ускорить действия и усилить поддержку", - сказал президент в своем обращении.

Patriot для Украины - последние новости

Ранее в Lockheed Martin рассказали, как продвигается идея производства ракет Patriot в Украине. В компании подчеркнули, что в настоящее время ведутся переговоры с правительством США о том, как этот проект может быть реализован.

"Все, что я могу сказать, - это еще рано, и мы ведем переговоры с армией США, и, по сути, мы будем поддерживать армию США и администрацию в том, что они хотят сделать. Поэтому я считаю, что они оценивают варианты, и мы будем поддерживать каждый из этих вариантов и делать то, что необходимо, исходя из этого", - заявил Тим Кехилл, президент подразделения Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Также сообщалось, что Румыния не будет производить PAC-3 для системы Patriot для Украины. По словам аналитиков, тот факт, что страна не будет производить PAC-3 для системы Patriot для Украины, не несет для нас каких-либо негативных последствий. Это объясняется тем, что в вопросе производства лучше полагаться на те страны, которые уже располагают развернутыми мощностями и готовыми технологическими решениями.

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