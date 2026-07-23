Одесса снова в опасности: синоптики предупреждают о непогоде на юге Украины (карта)

Погода ухудшится и в Крыму.

Сегодня, 23 июля, в Одессе снова возможно повторение вчерашней непогоды. Об опасности предупреждает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, ухудшение погоды ожидается также и в Крыму.

"23 июля в Одесской области и в Крыму ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.

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В связи с этим объявлен I уровень опасности, желтый.

Непогода в Одессе 22 июля – подробности

Утром 22 июля Одессу накрыл мощный ливень с грозой и шквальным ветром, из-за чего за считанные минуты улицы оказались под водой, а деревья падали на дороги.

По данным мэрии, за полчаса выпало 30 мм осадков – почти две трети месячной нормы.

Из-за подтопления временно перекрыли семь улиц, ограничили движение транспорта и изменили маршруты трамваев и троллейбусов. Коммунальные службы работали в усиленном режиме, устраняя последствия непогоды. В соцсетях одесситы публиковали кадры затопленных дорог, автомобилей в воде и сообщали о подтоплении домов и промрынка "7-й километр".

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