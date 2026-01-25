'С болью слежу': Папа Римский отреагировал на российский энергетический террор Украины

Понтифик убежден, что действия россиян углубляют пропасть между двумя народами.

Папа Лев XIV во время воскресной встречи с верующими "выразил свою солидарность с населением Украины, страдающим от обстрелов энергетической инфраструктуры". Об этом сообщает официальное издание Ватикана Vatican News.

Так, в своем обращении к присутствующим понтифик обратил внимание, что сейчас Украина подвергается постоянным обстрелам, которые "подвергают все население зимнему холоду".

"С болью слежу за происходящим, я близок к тем, кто страдает, и молюсь за всех них", – сказал он.

Папа Лев XIV подчеркнул, что затягивание войны и ее все более серьезные последствия для гражданского населения углубляют пропасть между народами и отдаляют справедливый и длительный мир.

"Призываю всех еще больше усилить усилия с целью положить конец этой войне", – сказал лидер всех католиков мира.

Как писал УНИАН, на Рождество Папа Римский Лев XIV призвал к мирным переговорам для прекращения войн в мире, в частности попросил верующих молиться за то, чтобы лидеры Украины и России нашли мужество начать прямой диалог для завершения войны.

Перед этим понтифик заявлял, что испытывает "большую печаль" из-за того, что Кремль не согласился на предложение рождественского прекращения огня в своей войне против Украины.

