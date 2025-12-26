Папа Римский призвал мир молиться, чтобы Зеленский и Путин нашли 'мужество' для переговоров

В своем дебютном рождественском обращении "Городу и миру" Папа Лев XIV сделал ряд громких заявлений.

В своем первом рождественском обращении Папа Римский Лев XIV призвал к мирным переговорам для прекращения конфликтов по всему миру. Выступая с балкона собора Святого Петра, понтифик призвал верующих молиться за то, чтобы лидеры Украины и России нашли в себе "мужество" вступить в прямые переговоры для прекращения войны.

Его призыв прозвучал в то время, когда администрация президента США Дональда Трампа пытается договориться о мирном соглашении, пишет The Washington Post.

Во время обращения "Urbi et Orbi" (с латыни – "Городу и миру") Лев XIV, как и его предшественник Папа Франциск, говорил о страданиях беженцев, людях, спасающихся от климатических катастроф, а также о жертвах религиозных преследований и терроризма.

Он призвал к "справедливости, миру и стабильности для Ливана, Палестины, Израиля и Сирии", а также для всех жертв продолжающихся конфликтов, и попросил слушателей взять на себя ответственность за состояние мира. "Если бы все мы, на каждом уровне, перестали обвинять других и вместо этого признали свои собственные ошибки и проявили солидарность со слабыми и угнетенными, тогда мир изменился бы", – сказал он.

Упоминание других конфликтов на карте

В своем обращении Папа выделил множество кризисов, отметив, что хочет уделить особое внимание "забытым" конфликтам, назвав среди таковых ситуации в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго. Он также упомянул "голод и нищету" народа Йемена и насилие, от которого страдает Гаити.

Понтифик молился о том, чтобы лидеры Латинской Америки вступили в диалог, который приведет к позитивным переменам в их странах, о мире в Мьянме и о восстановлении "древней дружбы между Таиландом и Камбоджей", чтобы они могли "работать над примирением и миром".

В более ранней проповеди во время рождественской мессы Папа также осудил бедственное положение бездомных и людей, пострадавших от конфликтов. История Иисуса, по его словам, показала, что Бог "раскинул свой хрупкий шатер" среди людей мира.

Другие заявления Папы Римского

Ранее УНИАН сообщал, что недавно он сделал заявление об отказе Кремля прекратить огонь на Рождество. Понтифик испытал "большую печаль" на фоне этого решения, призвав "людей доброй воли уважать хотя бы Рождество как день мира".

Кроме того, мы также рассказывали о его реакции на заявления Трампа. По его словам, речи президента США направлены на то, чтобы разрушить союз США и Европы.

