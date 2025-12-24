Он призвал "людей доброй воли уважать хотя бы Рождество как день мира".

Папа Римский Лев XIV испытывает "большую печаль" из-за того, что Кремль не согласился на рождественское прекращение огня в своей войне против Украины.

"Среди вещей, которые вызывают у меня большую печаль, это то, что, по-видимому, Россия отказалась от просьбы о прекращении огня", - сказал Папа Римский, передает Reuters.

"Возможно, они нас послушают, и во всем мире будет хотя бы 24 часа, день мира", - выразил надежду понтифик.

Папа Римский и война в Украине: новости

Ранее УНИАН сообщал, что роль Ватикана в прекращении российской воены против Украины весьма ограничена. Пара Римский только призывает стороны к прекращению войны.

9 декабря в городе Кастель-Гандольфо состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с Папой Римским Львом XIV. А спустя четыре дня после встречи с Зеленским Лев XIV подтвердил готовность приехать в Украину. Трудности вызывает только вопрос безопасности, хотя Ватикан уже разработал план, который позволит ему совершить этот визит.

