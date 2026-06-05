Россияне ударили по молокозаводу под Броварами, есть погибшие и раненые

Под завалами могут находиться люди. На месте работают спасатели.

Россия атаковала предприятие пищевой промышленности в Броварском районе, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация. "Враг атаковал мирное гражданское предприятие пищевой промышленности. Людей, которые в этот момент просто выполняли свою работу на рабочих местах. На территории предприятия продолжается пожар в административном здании, частично разрушены конструкции. По оперативной информации, в здании могут находиться люди. Двух работников спасателям уже удалось деблокировать", – говорится в сообщении.

Продолжаются спасательные работы, поиск людей и ликвидация последствий атаки.

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Отмечается, что число погибших в результате вражеской атаки на мирное предприятие в Броварском районе возросло до четырех человек.

Как пишут в соцсетях, речь идет о заводе "Яготинский для детей", расположенном в Броварском районе, в селе Згуровка.

Атаки России: последние новости

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Россия значительно усилила интенсивность воздушных атак. Это происходит на фоне того, что силы Москвы испытывают трудности с наступлением на фронте.

Эксперты отмечают, что такие атаки являются частью более широкой российской стратегии по запугиванию гражданского населения и усилению давления на украинские власти с целью прекращения войны.

Ключевым фактором увеличения частоты и масштабов воздушных атак является то, что Россия сейчас действительно изо всех сил пытается добиться каких-либо успехов на поле боя, считает Томас Уитингтон, аналитик Королевского института объединенных служб.

Аналитики отмечают, что украинская ПВО работает хорошо, учитывая масштабы российских атак. Украина сохранила примерно тот же уровень перехвата беспилотников, что и до недавней эскалации, сбивая около 90% из них ежемесячно и используя средства радиоэлектронной борьбы для отвода части боеприпасов от населенных пунктов.

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