'Не видели помощи с РФ': Каллас ответила на претензии из-за Ормузского пролива в адрес ЕС

Каллас отметила, что страны Персидского залива были недостаточно вовлечены в противодействие российской агрессии.

Европейские страны не обязаны самостоятельно гарантировать безопасность судоходства в Ормузском проливе, так как поддержка в сфере безопасности должна быть взаимной. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Кая Каллас в интервью CNN.

Она отреагировали на критику со стороны США и стран Персидского залива относительно недостаточной активности Европы в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС отметила, что международное сотрудничество в сфере безопасности должно быть двусторонним. Она подчеркнула, что страны Персидского залива были недостаточно вовлечены в мирное урегулирование войны в Украине.

Видео дня

"Мы не видели, чтобы страны Персидского залива помогали нам с Россией, это не может быть улицей с односторонним движением", - сказала Каллас.

Трамп поставил Европе ультиматум по поводу Ормузского пролива

Ранее Der Spiegel писало, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил европейским столицам, что президент США Дональд Трамп ожидает, что европейские страны развернут военные корабли или другие военные ресурсы на Ближнем Востоке, чтобы помочь обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе.

По словам нескольких европейских дипломатов, которые были проинформированы после встречи генерального секретаря НАТО с Трампом, требование американского лидера равносильно ультиматуму.

