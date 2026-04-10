Через Ормузский пролив прошел супертанкер под флагом России, – Bloomberg

Под юрисдикцией Кремля находятся всего четыре таких уникальных судна.

Супертанкер под российским флагом прошел через Ормузский пролив в Персидский залив, что стало одним из единичных случаев прохода судов по этой торговой магистрали, сообщает Bloomberg.

Данные отслеживания судов показывают, что Arhimeda, сверхкрупный танкер для перевозки сырой нефти, построенный в 2000 году, поздно вечером 9 апреля прошел на запад через пролив.

Судно, которое шло пустым, указало в качестве пункта назначения иранский остров Харг – главный центр экспорта сырой нефти Исламской Республики – указав статус "для заказов". Такой статус часто используется, чтобы показать, что судно не имеет четких инструкций относительно следующего захода.

Arhimeda перешла под российский триколор в январе этого года. Это делает ее одним из четырех сверхкрупных танкеров (VLCC), ходящих под флагом этой страны. Смена юрисдикции на российскую произошла после того, как США ввели санкции против Венесуэлы и начали захватывать танкеры, что побудило некоторые суда так называемого "теневого флота" искать защиты под флагом Москвы.

Последним известным грузом Arhimeda была партия сырой нефти марки Merey из Венесуэлы в августе прошлого года, за несколько месяцев до того, как США захватили бывшего президента Николаса Мадуро и установили контроль над энергетическими потоками южноамериканской страны. До этого Arhimeda попала под санкции Министерства финансов США в июле из-за вероятных связей с иранской нефтяной торговлей – еще под своим прежним названием Vizuri.

Хотя почти весь транзит через Ормузский пролив остановился, грузовые перевозки сырой нефти Ирана продолжаются в обычном режиме. Остров Харг подвергся как минимум двум ударам США, однако они были сосредоточены на военных целях, а не на жизненно важных объектах.

Конфликт между США, Израилем и Ираном практически остановил морское судоходство в проливе, сократив мировые поставки энергоресурсов и резко повысив цены. Вашингтон и Тегеран намерены провести важные переговоры в эти выходные в Пакистане после достижения хрупкого перемирия в войне, разразившейся в конце февраля.

"Примирившись" с США, Иран начал требовать откаты в криптовалюте за проход танкеров через Ормузский пролив. За перевозку каждого барреля нефти нужно заплатить 1 доллар – пустые суда могут двигаться бесплатно.

Между тем, в США хотят продлить ослабление санкций для иранской и российской нефти.

