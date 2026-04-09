Трамп поставил Европе ультиматум по поводу Ормузского пролива, - Der Spiegel

Трамп ожидает в ближайшие несколько дней конкретных обязательств по выводу военных кораблей или других военных сил из Европы.

США усиливают давление на своих европейских партнеров, чтобы те направили военные силы в Ормузский пролив. Об этом пишет Der Spiegel.

По данным издания, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил европейским столицам, что президент США Дональд Трамп ожидает в течение следующих нескольких дней конкретных обязательств по развертыванию военных кораблей или других военных ресурсов из Европы. Политических обещаний, подобных тем, что были даны после начала войны, больше недостаточно.

По словам нескольких европейских дипломатов, которые были проинформированы после встречи генерального секретаря НАТО с Трампом, требование американского лидера равносильно ультиматуму.

"Хотя Берлин также в последние дни сигнализировал о своей общей готовности участвовать в совместной миссии в проливе, немецкое правительство настаивает на том, что должны быть выполнены определенные критерии, такие как надежный мандат ООН и длительное прекращение огня или даже перемирие, достигнутое путем переговоров", – говорится в материале.

Помимо требования в отношении Ормузского пролива, Трамп оказывает огромное давление на партнеров по НАТО дальнейшими угрозами. По сообщениям американских СМИ, он сейчас составляет список европейских партнеров по НАТО, которые поддерживали его в войне против Ирана или выступали против него. В сообщениях говорится, что Трамп намерен вывести американские войска из стран, которые оказали сопротивление. Испания, вероятно, будет в центре этого списка, ее правительство даже отказало ВВС США в праве пролетов истребителей и самолетов-заправщиков.

Германия, с другой стороны, не ввела никаких ограничений на использование США своих основных баз. Тем не менее, Трамп определил немецкое правительство как противника войны, главным образом из-за яркой фразы о том, что военная кампания – это "не наша война". Хотя эта цитата принадлежит министру обороны Борису Писториусу, Белый дом сразу же приписал ее канцлеру Фридриху Мерцу, который всегда придерживался более дипломатичного тона.

Большинство европейцев воспринимает США как угрозу, а не союзника

Как сообщал УНИАН, новый опрос Politico Pulse среди шести основных стран ЕС показал, что США во времена Дональда Трампа воспринимаются скорее как угроза, чем как союзник.

Лишь 12% опрошенных в Польше, Испании, Бельгии, Франции, Германии и Италии считали Америку близким союзником, в то время как 36% назвали ее угрозой. Китай в этих шести странах считали угрозой лишь 29% респондентов.

Наибольшее негативное отношение к США проявили в Испании – 51% опрошенных считают Вашингтон угрозой. В Италии и Бельгии этот показатель составил 46% и 42% соответственно, во Франции – 37%, в Германии – 30%. Польша стала исключением: лишь 13% респондентов рассматривают США как угрозу.

