'Мяч на стороне Киева': в Польше указали, что должна сделать Украина 'для улучшения отношений'

Навроцкий пригрозил Украине "дальнейшими мерами".

Украина может еще отменить решение о присвоении подразделению ССО названия "Героев УПА", в противном случае "будут приняты дальнейшие решения". Такое заявление сделал руководитель Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач, пишет RMF24.

Как отмечается, на пресс-конференции его спросили, когда президент Польши Кароль Навроцкий примет решение относительно Ордена Белого Орла, которым был награжден президент Украины Владимир Зеленский.

"Следует еще раз подчеркнуть, что решение украинской стороны присваивать воинским частям названия "Героев УПА", хотя на самом деле они являются бандитами УПА, неприемлемо в Польше. Это вызвало широкое возмущение. Отсюда и объявление президента о конкретных шагах", – отметил Пшидач.

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По его словам, теперь все зависит от украинской стороны. Он заявил, что сейчас "мяч на стороне Украины".

"Многие поляки испытывают определенный оправданный гнев и разочарование тем, что после всего, что Польша сделала для украинцев в последние годы, теперь она столкнулась с этим решением президента Зеленского", – высказался он.

Марцин Пшидач сказал, что у украинской стороны еще есть время отменить свое решение о присвоении воинской части названия Героев УПА, в противном случае "будут приняты дальнейшие решения".

"Здесь все действия и решения лежат на ответственности украинской стороны. Если это не встретит положительной реакции со стороны Украины, что на данный момент очевидно, поскольку отсутствуют реальные действия и жесты, процедура в конечном итоге завершится решением президента... Президент примет решение по этому вопросу скорее раньше, чем позже", – сказал Пшидач.

На прямой вопрос, должна ли Украина отменить свое решение, он ответил, что "у украинской стороны есть время должным образом проанализировать ценность своих отношений с Польшей". По его словам, Украина "прекрасно знает, что нужно сделать для улучшения этих отношений".

"Мы считаем, что это справедливый подход: мы четко выразили свое несогласие с героизацией бандитов УПА, но в духе определенного сигнала, готовности к диалогу у украинской стороны есть время сделать шаг назад. Надеемся, что это произойдет. Если нет, мы будем продолжать принимать дальнейшие решения. Все, что делает президент, соответствует намеченному сценарию. Ближайшие дни покажут конкретные действия", – подытожил польский чиновник.

Ухудшение отношений между Украиной и Польшей

Как сообщал УНИАН, в конце мая стало известно, что Навроцкий хочет лишить Зеленского высшей награды Польши – Ордена Белого Орла. Причиной стало то, что украинский президент присвоил почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Эту награду Зеленскому весной 2023 года в Варшаве вручил предыдущий президент Польши Анджей Дуда. В канцелярии президента Польши тогда сообщали, что президента Украины награждают "за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность в сфере безопасности, стойкость в защите прав человека".

Сам Дуда, комментируя ситуацию, сказал, что награждал Зеленского в обстоятельствах, которые существенно отличались от нынешних. "Сейчас они изменились, как и поведение Владимира Зеленского. И это очевидно", – заявил он. В то же время он воздержался от прямых оценок относительно будущей судьбы награды, отметив, что окончательное решение принадлежит действующему главе польского государства.

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