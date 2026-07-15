Ученые 37 лет намеренно грели почву в лесу: что показал самый долгий в мире эксперимент

Открыт новый аспект влияния глобального потепления на почву.

После почти 40 лет исследований лесных почв ученые обнаружили, что с повышением глобальной температуры земля начинает высвобождать углекислый газ в атмосферу. Хотя ранее процесс накопления парниковых газов в почве считался стабильным, пишет Science Daily.

Ученый из Морской биологической лаборатории Джерри Мелилло уже 37 лет изучает участки Гарвардского леса в центральной части штата Массачусетс. На протяжении всего эксперимента исследователи поддерживали температуру почвы на уровне 5 °C выше, чем температура окружающей земли, круглый год.

По словам Мелилло, который представил исследование, команда выбрала повышение температуры на пять градусов, потому что это представляло собой верхний предел прогнозов глобального потепления. Такие прогнозы существовали на момент начала эксперимента несколько десятилетий назад.

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Мелилло пояснил, что подогрев сильно влияет на деятельность микроорганизмов. Это важнейший компонент почвенных экосистем, поскольку именно они разлагают органические вещества и перерабатывают элементы, необходимые для роста растений. Выяснилось, что потепление меняет эти микробные сообщества. И почва может ускоренно терять углерод.

Повышение температуры меняет сами способы хранения углерода в лесных почвах. Многолетний эксперимент позволил исследователям наблюдать за реакцией почвы в динамике. В течение четвертого десятилетия потепления они заметили, что стабильные части органического вещества почвы, которые ранее считались устойчивыми к разложению под воздействием потепления, также начали разлагаться. По мере разложения этих долгоживущих запасов углерода в атмосферу выделяется дополнительное количество CO₂.

Таким образом данные эксперимента говорят, что лесные почвы могут вносить в атмосферу больше углерода в условиях продолжающегося потепления, чем ученые предполагали ранее.

Как деревья удерживают углерод

Напомним, что недавние исследования изменили представления ученых о том, как леса накапливают углекислый газ в древесине. Ранее считалось, что деревья продолжают активный рост все время, пока на них есть листва и продолжается фотосинтез. Однако, это не так - на самом дерево прекращает рост за несколько месяцев до того, как сбрасывает листву. Это значит, что в целом леса на планете улавливают и надолго удерживают меньше углерода, чем считалось ранее.

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