Десантники есть, а летать не на чем: в Defense Express рассказали, как РФ обучает африканцев

Российские инструкторы приступили к подготовке военнослужащих в Африке.

Бойцы "Африканского корпуса" Минобороны РФ приступили к подготовке десантников в Мали, хотя собственный парк авиатехники в стране крайне ограничен, сообщает агентство Janes.

По имеющимся данным, подготовка проходила на перроне авиабазы в международном аэропорту "Бамако". Для занятий использовались парашюты Д-6 российского производства, а для отработки действий задействовали один из вертолетов Ми-8АМТШ.

Впрочем, как отмечают аналитики Defense Express, реальные возможности Мали для десантных операций выглядят довольно скромно. В строю у страны находятся лишь пять вертолетов Ми-8/171Ш и два Ми-24, еще три Ми-8, два Ан-26 и один Ан-24 находятся на хранении. То есть имеющейся техники хватит максимум на высадку одного-двух десантных взводов.

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Какой именно парк авиатехники имеется в Мали у самого "Африканского корпуса" – неизвестно, поскольку эти данные не раскрываются. По предварительной информации, общая численность российского контингента в стране оценивается в 1500 человек.

"В свою очередь, численность сухопутных войск Мали составляет в общей сложности 19 тысяч человек, в структуру которых входит лишь один парашютно-десантный полк (33-й, упомянутый в первом абзаце этого текста), из имеющегося тяжёлого вооружения – танки Т-72Б3 и два ПТ-76, пять БРДМ-2, 63 бронетранспортера различных типов и 274 колёсных бронемашины различных типов; по артиллерии – более 30 единиц гаубиц Д-30 и БМ-21 "Град", – отмечают аналитики.

Отдельно подчеркивается, что в марте 2022 года личный состав 33-го парашютно-десантного полка вместе с российскими наемниками участвовал в преступлениях против гражданского населения.

"То есть таким образом десантники Мали и их российские "коллеги" "укрепили свое боевое содружество", принеся в жертву мирных жителей", – отмечают авторы.

По мнению Defense Express, десантные войска России до сих пор сохраняют "элитный" статус, несмотря на неудачи этого рода войск в войне против Украины, и Кремль пытается "экспортировать" эту веру своим африканским союзникам.

Вербовка на фронт

Ранее УНИАН писал, что Россия обманом втягивает в войну жителей Латинской Америки. Журналисты пообщались с родственниками завербованных мужчин, связь с которыми обрывалась уже через несколько месяцев после отправки на фронт. Прокуратура Перу начала расследование этих случаев по статье "торговля людьми". Уже зарегистрировано 36 жалоб о пропавших родственниках.

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