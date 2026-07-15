День ангела Владимира по новому стилю наступит 15 июля.

День ангела Владимира православные верующие празднуют 15 июля по новому стилю. Именно в эту дату церковь вспоминает о великом событии в истории нашей страны - Крещении Киевской Руси, проведенном знаменитым князем Владимиром Великим. Все тезки великого украинского правителя сегодня празднуют именины.

Мы собрали яркие открытки и трогательные пожелания, которые можно отправить близкому Владимиру по поводу Дня ангела. Такие поздравления вызовут искреннюю улыбку у близкого человека.

С Днем ангела Владимира - картинки и пожелания

Дорогой Вова, поздравляю тебя с именинами. Пусть тебе каждый день светит солнышко, освещая жизненный путь даже в самые мрачные дни. Желаю отменного здоровья, хороших людей рядом, невероятных достижений и исполнения желаний! Ты заслуживаешь всего самого крутого!

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Шлю тебе поздравление с Днем ангела Владимира. Желаю оставаться таким же добрым, открытым, замечательным человеком, неунывающим оптимистом и везунчиком по жизни. Пусть все дела выполняются по щелчку пальцев. Желаю, чтобы каждый прожитый день запомнился чем-то хорошим!

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С Днем ангела Владимира! Ура! Душевного тепла, идеального здоровья, домашнего уюта, миллион сбывшихся желаний и много-много денег! Пусть на каждом шагу по дороге жизни тебя сопровождает удача. И пусть твой ангел наблюдает за тобой с небес, помогая в трудную минуту.

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Вова, с праздником тебя! Чаще улыбайся, добивайся всего задуманного, получай только хорошие новости и не бойся мечтать! Пусть глаза сияют от счастья, а близкие окружают заботой и любовью. Будь здоровым и никогда ни в чем не нуждайся.

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Искренне поздравляю с Днём ангела, Владимир! Желаю быть добрым, уверенным в себе, мудрым и справедливым, как настоящий князь. Чтобы всё, о чем ты подумаешь, тут же осуществлялось. Пусть счастье и удача прибавляются с каждым новым днем, а вокруг всегда будут понимающие близкие.

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С именинами, Вова! Желаю благословения от Господа и защиты от своего небесного покровителя. Пусть с их помощью получается достичь всего задуманного. Огромного счастья, нереального везения, мирного неба! И чтобы все новости в жизни были только позитивными!

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