Геолог 40 лет изучал Луну и объяснил, как люди останутся там навсегда

Геолог с 40-летним стажем объяснил, где именно следует разместить лунный форпост и почему это изменит саму философию космических миссий.

Космическое агентство NASA официально объявило о цели построить постоянный форпост на Луне к 2030 году. Об этом в колонке для издания The Independent написалгеолог Клайв Нил, который более 40 лет исследует Луну и пилотируемые космические полеты.

По его словам, после успешного облета Луны экипажем миссии Artemis II весной 2026 года NASA наметило четкий план действий.

Как отмечает автор, главная цель – научить людей жить и продуктивно работать за пределами Земли, прежде чем отправляться значительно дальше – на Марс. Нил провёл параллель с первым полётом "Аполлона-8" вокруг Луны в 1968 году, назвав перелёты экипажа "Артемис II" подобным "моментом Артемиды" для нового поколения.

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По имеющимся данным, амбициозный план NASA предусматривает 79 запусков и 73 посадки на Луну до 2036 года. Как говорится в материале, большинство миссий до 2027 года будут роботизированными и беспилотными, а уже затем агентство планирует осуществлять по две пилотируемые посадки ежегодно.

Автор подчеркивает, что строительство базы – значительно более сложная задача, чем отдельные миссии. По его мнению, NASA придется кардинально изменить подход: вместо разовых экспедиций потребуется возвращаться в одно и то же место, чтобы каждая следующая миссия развивала достижения предыдущей.

Где именно разместить базу – отдельный серьезный вопрос. Как объясняет геолог, местоположение должно соответствовать нескольким критериям: ровная местность для безопасных зон запуска и посадки, пространство для дальнейшего расширения (это важно для привлечения частных инвесторов), а также круглосуточный доступ к энергии – от солнечных панелей, топливных элементов или даже ядерного деления. Отдельное условие – наличие поблизости водяного льда, который нужен и для жизнеобеспечения экипажа, и в качестве сырья для ракетного топлива.

По словам автора, Луна интересна не только как плацдарм для дальнейших полётов, но и как источник ресурсов для экспорта на Землю. В частности, речь идет о гелии-3 – элементе, широко распространённом на Луне, но редком на Земле, который может охлаждать квантовые компьютеры и потенциально использоваться в качестве топлива для термоядерной энергетики. Кроме того, планетологи обнаружили на орбитальных снимках места, где могут залегать редкоземельные металлы – критически важные для электроники, чистой энергетики и оборонной промышленности.

Впрочем, как отмечает Нил, пока неизвестно, достаточно ли этих запасов и выгодно ли будет их добывать – учёным ещё предстоит выяснить состав месторождений и разработать технологии добычи, адаптированные к лунным условиям.

Отдельно автор обращает внимание на то, что новые технологии для жизни на Луне – в частности, замкнутые системы переработки отходов и добыча без использования воды – могут в будущем найти применение и на Земле, в том числе помочь избавиться от токсичных хвостохранилищ после закрытия шахт. По его словам, именно программа "Аполлон" в свое время подарила миру миниатюрную электронику, которая легла в основу современных смартфонов.

Новости космоса

Ранее УНИАН сообщал, что астрономы впервые обнаружили природный сахар – эритрулозу – в межзвездном пространстве: соединение образовалось на пылевых зернах в облаке вблизи центра Млечного Пути. Ученые отмечали, что это открытие доказывает: соединения, важные для зарождения жизни, могут формироваться еще в ледяных просторах между звездами, а не только на планетах.

Напомним, спутник Сатурна Титан остается единственным известным объектом Солнечной системы, кроме Земли, где на поверхности постоянно существует жидкость: там есть реки, озера, моря, облака и осадки, а гидрологический цикл напоминает земной. Впрочем, роль воды на Титане выполняют жидкий метан и этан, а поверхность вместо горных пород состоит из водяного льда, твёрдого, как гранит, из-за экстремального холода.

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