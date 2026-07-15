Как ежедневное употребление зеленого чая влияет на здоровье печени: диетологи перечислили 3 преимущества

В последние десятилетия этот напиток привлек пристальное внимание ученых благодаря своим мощным антиоксидантным и противовоспалительным соединениям, которые могут способствовать поддержанию здоровья печени.

Печень – один из самых нагруженных органов в вашем теле. Она перерабатывает питательные вещества из пищи, фильтрует токсины из крови, вырабатывает желчь для пищеварения и помогает регулировать уровень сахара в крови и холестерина, пишет EatingWell.

Издание рассказало, что для поддержания здоровья печени привычки образа жизни – в частности, то, что вы едите и пьете – имеют гораздо большее значение, чем осознает большинство людей.

"Особо стоит отметить зеленый чай, который уже тысячи лет является частью традиционного рациона", – говорится в статье.

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Отмечается, что в последние десятилетия этот напиток привлек серьезное внимание ученых благодаря своим мощным антиоксидантным и противовоспалительным соединениям, которые могут способствовать поддержанию здоровья печени.

Потенциальная польза зеленого чая для печени обусловлена преимущественно группой растительных соединений, называемых катехинами, в частности эпигаллокатехином галлатом (EGCG).

В статье на сайте MDPI указывается, что эти соединения содержатся не только в зеленом чае, но именно зеленый чай является одним из самых богатых их пищевых источников, причем EGCG составляет примерно 50–80 % от общего содержания катехинов в нём.

Диетологи рассказали, как ежедневное употребление зелёного чая может повлиять на состояние вашей печени:

1. Способствует поддержанию здоровья печени у людей с накоплением жира

Стеатоз печени, связанный с метаболической дисфункцией (MASLD), ранее известный как неалкогольная жировая болезнь печени (NAFLD), возникает, когда в клетках печени накапливается избыточное количество жира, что приводит к поражению печени.

По современным оценкам, как указано в Journal of Obesity & Metabolic Syndrome, это заболевание поражает около 30 % взрослых во всём мире, часто протекая без явных симптомов на фоне таких состояний, как ожирение, сахарный диабет 2 типа и повышенный уровень триглицеридов.

"Одним из возможных последствий употребления зеленого чая является улучшение показателей состояния печени, особенно у людей с неалкогольной жировой болезнью печени", – отмечает диетолог Йоханна Кац.

2. Может снизить повышенный уровень печеночных ферментов

Повышенный уровень печеночных ферментов часто является признаком поражения или заболевания печени. К счастью, такие привычки образа жизни, как употребление зеленого чая, могут помочь вернуть их к более здоровым показателям.

"Привычка пить зеленый чай связана со снижением уровня печеночных ферментов уже через несколько недель регулярного употребления", – рассказала диетолог Малина Малкани.

Как указано на сайте Science Direct, это снижение свидетельствует об уменьшении воспаления печени и, как правило, наблюдается, когда люди выпивают около 3–4 чашек в день.

3. Содержащиеся в нём антиоксиданты могут способствовать защите клеток печени

Издание объясняет, что окислительный стресс возникает, когда количество свободных радикалов в организме превышает количество антиоксидантов, что приводит к повреждению клеток.

В печени это является основной причиной повреждения клеток, особенно когда орган и без того находится под нагрузкой из-за накопления жира и воспаления.

EGCG, один из основных антиоксидантов зеленого чая, может способствовать нейтрализации нестабильных молекул, вызывающих повреждение клеток.

Издание подводит итог, что наша печень работает круглосуточно, чтобы поддерживать равновесие в организме, и ежедневное употребление зеленого чая может стать небольшой, но важной поддержкой.

В статье отмечается, что ежедневная чашка зеленого чая не устранит последствий многолетних вредных привычек, но это и не требуется. Считайте это не столько рецептом, сколько небольшим, но постоянным проявлением заботы о себе.

"Но также занимайтесь физическими упражнениями, ограничьте употребление алкоголя и соблюдайте другие меры, способствующие здоровью печени. Делайте всё это, и ваша утренняя чашка зелёного чая перестанет быть просто напитком. Она станет частью чего-то большего: образа жизни, поддерживающего вашу печень в долгосрочной перспективе", – советует издание.

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