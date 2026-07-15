Магнитные бури 15 июля: будет ли шторм в середине лета (график)

В последнее время геомагнитное поле стабилизировалось.

В последние дни магнитных бурь на Земле на было и сегодня, 15 июля, ситуация продолжит стабилизироваться. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По данным ученых, минувшей ночью скорость солнечного ветра немного увеличилась из-за слабого выброса корональной массы, однако это не должно изменить геомагнитную ситуацию.

Ожидается, что геомагнитные условия в целом будут спокойными на протяжении ближайших трех дней.

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15 и 16 июля возможны еще выбросы корональной массы. Это может привести к некоторым активным периодам, но до магнитной бури дело не дойдет.

Магритные бури - ученые придумали, как защитить Землю

Ученые из США предложили необычный способ защитить Землю от разрушительных солнечных бурь. Проект StormWall, представленный в журнале Space Weather, предполагает размещение на геостационарной орбите шести спутников с запасами бария, лития, натрия или кальция.

Когда приборы зафиксируют мощный выброс на Солнце, спутники распылят эти вещества в космосе. Под действием солнечного света они превратятся в облако плазмы, которое усилит защитные свойства магнитосферы и замедлит проникновение солнечной энергии к Земле.

Компьютерное моделирование показало, что такая система может уменьшить силу геомагнитной бури более чем на 50%. Во время испытаний, основанных на событиях мая 2024 года, StormWall заметно ослабил воздействие солнечного шторма. По мнению авторов проекта, необходимые технологии уже существуют, хотя для одного применения потребуется большой запас материалов, а сам защитный экран будет одноразовым.

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