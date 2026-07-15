Июнь стал самым кровавым месяцем для Украины: в ООН раскрыли цифры потерь

Увеличение количества жертв в основном обусловлено запусками российских баллистических ракет по жилым зданиям в таких городах, как Днепр, Одесса и Киев.

Российские атаки сделали июнь самым кровавым месяцем для мирного населения Украины с апреля 2022 года. Об этом заявила во вторник Организация Объединенных Наций, оценивая жертвы среди гражданских от ударов РФ.

Как пишет CNN, по данным Миссии ООН по наблюдению за правами человека в Украине, в июне погибли по меньшей мере 293 мирных жителя Украины, число погибших среди гражданского населения с начала года достигло почти 1400. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и более чем вдвое превышает показатель за тот же период 2024 года.

Отмечается, что увеличение количества жертв в основном обусловлено запусками российских баллистических ракет большой дальности по жилым зданиям в таких городах, как Днепр, Одесса и Киев.

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По данным ООН, число жертв среди гражданского населения от применения оружия большой дальности увеличилось на 60% с января по июнь по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В то же время в районах, наиболее близких к линии фронта, беспилотники малой дальности стали причиной большей части смертей и ранений среди гражданского населения в 2026 году.

Как отметила председатель Управления по правам человека и окружающей среды Даниэль Белл, беспилотники преследуют людей просто во время повседневных задач, таких как покупка продуктов, выгул собак, езда на велосипеде, работа в саду.

В июле российские атаки не прекращаются. По подсчетам CNN, основанным на данных местных властей, в первой половине июля в Украине погибли по меньшей мере 240 мирных жителей и 1904 получили ранения.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 июля россияне атаковали Украину восемью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, из которых 5 были сбиты. Это произошло впервые в июле, при предыдущих обстрелах сбивать баллистические ракеты было нечем.

Напомним, во время предыдущей атаки на Киев 11 июля украинской противовоздушной обороне не удалось перехватить ни одну из шести баллистических ракет "Искандер-М"/С-400.

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