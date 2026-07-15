На самом деле проверка навыков чтения в школах раньше преследовала совсем иную цель, чем казалось.

Еще с советских времен скорость чтения считалась одним из главных показателей успеваемости младших школьников. И хотя современные школьные предметы и общий подход к обучению уже давно изменились, большинство украинцев до сих пор помнит проверку техники чтения с секундомером в начальных классах.

Разберемся, что дает скорость чтения, которую проверяли в СССР, а эксперты из МОН расскажут, почему эта практика осталась в прошлом.

Зачем в школе измеряли скорость чтения – какая у этого была цель

Когда раньше детей по очереди вызывали к учительскому столу, включали секундомер и просили прочитать небольшой отрывок из книги, для многих школьников это было настоящим стрессом. При этом мало кто знал, что такая проверка на самом деле была нужна не для оценки работы речевого аппарата, а для того, чтобы понять, насколько чтение стало автоматизированным.

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Дело в том, что советские методисты, опираясь на идеи влиятельных педагогов и психологов того времени, считали, что пока ребенок сосредотачивается на составлении букв в слова, значительная часть ресурсов его мозга тратится на сам этот процесс, а не на понимание содержания. Когда же навык становится быстрым и автоматизированным, внимание освобождается для анализа, запоминания и осмысления информации.

Это, в частности, считалось особенно важным при работе с длинными текстами, когда нужно удерживать в памяти начало и связывать его со следующими частями текста.

Иными словами, основная идея советского подхода заключалась в постепенном расширении поля зрения учащихся, чтобы они могли воспринимать не отдельные буквы, а целые слова и словосочетания, а также предвидеть следующие слова по смыслу и контексту. Ведь именно эти навыки в конечном итоге помогали быстрее понимать прочитанное и легче работать с большими объемами информации.

Соответственно, скорость чтения, определенная с помощью такой проверки, была не самоцелью, а лишь показателем того, насколько успешно ребенок освоил этот этап развития.

Зачем проверять скорость чтения в наше время – ответ МОН

Итак, если с тем, зачем нужно чтение на скорость, все ясно, остается другой вопрос: почему от этой методики сейчас отказались? Именно об этом в комментарии УНИАН рассказали представители Министерства образования и науки Украины.

Как пояснили в МОН, до внедрения реформы "Новой украинской школы" в методических рекомендациях действительно существовали ориентировочные показатели скорости чтения. Однако они, опять же, никогда не были обязательными нормами для оценки и использовались лишь как инструмент для отслеживания развития навыка чтения.

И действительно, в методических рекомендациях на 2025/2026 учебный год требования оценивать учеников по скорости чтения уже отсутствуют. Вместо этого, по словам специалистов, основной акцент был поставлен на формирование "читательской компетентности" и умение работать с содержанием текста.

При этом они подчеркнули, что современное оценивание учитывает индивидуальный прогресс каждого ребенка, а не только формальные показатели:

"Учитель прежде всего отслеживает, насколько ученик или ученица понимает текст, умеет делать выводы, выражать собственное мнение о прочитанном и использовать чтение как инструмент обучения".

Также в министерстве отметили, что сама скорость чтения полностью не утратила своего значения, однако больше не рассматривается как главный критерий успешности.

"Скорость имеет значение, ведь слишком медленное чтение может затруднять восприятие информации. Однако само количество слов в минуту не является показателем успешности, если ребенок не понимает смысла прочитанного", – подытожили эксперты.

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