'Зона смерти' стремительно расширяется: Die Zeit описала новую реальность войны в Украине

Собирать армию для крупного наступления и размещать ее вблизи фронта больше не имеет смысла.

На пятый год полномасштабной войны РФ против Украины дроны кардинально изменили ход войны. Благодаря новым разработкам беспилотники пролетают все большие расстояния, из-за чего расширяется "зона смерти" (kill zone). Об этом пишет Die Zeit.

"Эта полоса фронта, где почти ничего не движется, в некоторых местах достигает 40 километров в ширину и с каждым месяцем расширяется. На каждый квадратный километр фронта сейчас приходится не менее десяти дронов. Зато танки и бронетранспортеры на украинском фронте почти исчезли, ведь дрон стоимостью 500 евро может уничтожить боевой танк, который стоит 20 миллионов евро", - объясняется в материале.

Как отмечает издание, собирать армию для крупного наступления и размещать ее вблизи фронта больше не имеет смысла, поскольку все подчиняется дронам, которые за считанные минуты атакуют всё, что движется, и уже давно сбрасывают даже мины.

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Также крупные дроны все глубже проникают на территорию противника. В глубине РФ украинские беспилотники теперь систематически уничтожают нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и склады, создавая огромные очереди на заправках и проблемы со снабжением в армии РФ. Таким образом, как отмечает издание, украинские дроны выставляют российского диктатора Владимира Путина на посмешище. В частности, в недавнем интервью он признал, что атаки на российскую инфраструктуру вызывают "проблемы".

"Украина намерена еще больше усилить это давление. На прошлой неделе президент Владимир Зеленский объявил о 40-дневной наступательной кампании с применением оружия средней и большой дальности. Цель: заставить Россию прекратить войну", - напомнили в публикации.

Как подчеркнул украинский пилот тяжелого бомбардировщика, "теоретически мы могли бы выполнять эту работу и из Киева".

"На его дроне установлен терминал Starlink, а спутниковый интернет соединяет летательный аппарат с людьми за рабочими столами. Поэтому пилотам больше не нужно находиться в непосредственной близости от фронта. Все больше украинских подразделений действуют таким образом на расстоянии, в том числе и для того, чтобы защитить жизни солдат", - уверяют в материале.

Кроме того, дроны становятся все более самостоятельными. Благодаря искусственному интеллекту беспилотники могут распознавать бронированные машины или позиции, а также предлагать их в качестве целей.

"Некоторые дроны могут фиксировать такую цель одним нажатием кнопки пилота. Они самостоятельно пролетают последние метры до вражеских орудий, командных пунктов и подвижных целей. После этого пилот лишь следит за их полетом через видеоочки, но уже не управляет дроном самостоятельно", - объясняет издание.

Следующий этап эволюции - дроны на базе искусственного интеллекта, который уже давно стал реальностью, поскольку необходимые микросхемы и платы становятся все меньше и дешевле, а программы - мощнее. Такой беспилотник может фиксировать цели и поражать их даже тогда, когда пилот теряет изображение.

В частности, батальон беспилотных систем "Сапсан" использует американский дрон "Хорнет", в котором искусственный интеллект предлагает цели и поражает их, несмотря даже на движущиеся препятствия.

"Молния" - это топор, а "Хорнет" - скальпель", - говорит Михаил Трач, командир батальона.

Бойцы батальона применяют "Молнии" против стационарных целей, а "Хорнеты" - против подвижных, таких как грузовики. На данный момент армия РФ не может защититься от этого.

В свою очередь, на Мюнхенской конференции по безопасности бывший руководитель Google и миллиардер Эрик Шмидт заявил о стремительном развитии событий в Украине. По его словам, уже сейчас танк на фронте - это не лучшее решение.

По его словам, каждый раз, когда государство тратит большие средства на традиционную военную технику, ему стоит вкладывать 10% от этой суммы в беспилотные системы и сравнивать результаты.

"Вооруженные системы с экипажем будут существовать и в дальнейшем, но их количество будет сокращаться. Уже через два-три года о победе или поражении будут решать алгоритмы, а не количество солдат. Дроны и роботы на базе искусственного интеллекта вскоре смогут самостоятельно вести боевые действия, защищаться и атаковать", - подытожили в материале.

Война в Украине - последние новости

Ранее Business Insider рассказал, какие уроки должен извлечь Запад из войны в Украине. По словам экспертов, скорость разработки оружия может стать решающим фактором между победой и поражением.

"На мой взгляд, война в Украине несомненно подтвердила один главный урок, а именно то, что скорость военных инноваций сама по себе стала решающим фактором военной мощи. Вопрос уже не заключается лишь в том, кто разрабатывает лучшую технологию. Ключевой вопрос заключается в том, кто сможет быстрее масштабировать инновации и, что еще важнее, быстрее интегрировать их в вооруженные силы с технической точки зрения", - заявил заместитель начальника Генерального штаба немецкой армии Хайко Хюбнер

Также ВМС впервые продемонстрировали боевую работу морского дрона Barracuda, который вместе с другими беспилотными системами атакует позиции российских оккупантов.

На видео видно, как дрон-камикадзе незаметно приближается к заброшенному судну, которое захватчики используют в качестве наблюдательного пункта, после чего наносит удар.

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