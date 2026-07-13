'Это просто бизнес': пленные африканцы хотят вернуться в Россию, а не домой, - Politico

Россияне лгут африканцам об этой войне.

Военнопленный из Демократической Республики Конго, который был взят в плен во время боевых действий на стороне РФ в Украине, заявил, что его будущее - в России, поэтому он надеется, что его включат в список обмена пленными. Об этом пишет Politico.

"У меня есть семья в России, так зачем мне возвращаться в Конго? Украина просто считает, что мы вернемся на войну", - говорит захватчик по позывному "Аватар".

Для Украины такие люди, как Аватар, стали доказательством в геополитической аргументации, которую Украина пытается донести до всей Африки - Москва втягивает африканских граждан в свою войну и использует их в качестве расходных человеческих ресурсов.

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"[Россияне] лгут об этой войне - мы говорим правду. Они хотят, чтобы в этой войне проливалось больше африканской крови, а не российской. Мы призываем африканцев не позволять России использовать их в мясорубке", - подчеркнул посол Украины в Южной Африке Александр Щерба.

В то же время сами пленные затрудняют восприятие этого послания. В частности, несколько африканских военнопленных опровергли утверждение Киева о том, что их обманом заставили воевать. По их словам, они сознательно подписали контракты с российскими вооруженными силами и хотят, чтобы их обменяли обратно в Россию, а не репатриировали в Африку.

"Некоторые из нас находятся здесь два года или больше. Украина обозначает нас как граждан африканских стран, и мы считаем, что это потому, что они не хотят отпускать нас обратно в Россию. А мы все хотим вернуться", - сказал египетский военнопленный, использующий позывной "Каир".

В Украине отмечают, что с начала полномасштабного вторжения РФ завербовала почти 3 тысячи граждан из 35 африканских стран, часто под предлогом ложных обещаний о трудоустройстве.

"Интервью с Politico, проведенные в присутствии украинского чиновника, который наблюдал издалека, но не вмешивался, продемонстрировали, насколько сложно доказать это: несколько мужчин, которые сейчас находятся под стражей в Украине, настаивают, что знали, на что шли", - пишут журналисты.

В частности, Аватар сказал:

"Неправда, что африканцев обманом затащили в российскую армию. О работе тебе рассказывают, когда подписываешь контракт. Это просто работа".

Когда Politico спросило военнопленных, почему они захотели вступить в ряды армии РФ, ответ был таким - деньги.

"Это просто бизнес", - сказал Аватар.

Россия предлагает африканским новобранцам единовременный бонус в размере около 13 тысяч долларов и ежемесячную зарплату не менее 2 000 долларов. Такая сумма является значительной в большинстве стран Африки к югу от Сахары.

Плен ВСУ - последние новости

Ранее гражданин Кении рассказал, как попал в плен ВСУ. Оккупант отметил, что даже во время подписания контракта был убежден, что едет работать именно охранником.

"Я знал только, что между Россией и Украиной существует какой-то конфликт, но не понимал, что это полномасштабная война", - подчеркнул он.

Также сообщалось, что РДК в Запорожской области взяли в плен 24 оккупанта и освободили 9 квадратных километров. Указанный размер освобожденной от россиян территории можно сравнить с известным в Украине городом Трускавец, площадь которого составляет чуть менее 8 кв. км.

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