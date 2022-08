Злоумышленник со всей силы ударил парня-украинца, отметила журналистка.

В швейцарском городе Цюрих русскоязычный мужчина напал на украинских студентов-беженцев - обвинил граждан Украины в "притеснении" русского языка.

На беженцев напал мужчина, назвавшийся беларусом, написала в Facebook одна из пострадавших - студентка-журналистка Яна Сончковская.

По ее словам, сначала он прижал к стене 20-летнюю украинку, а позже набросился с кулаками на парня, когда услышал, что тот с нашего государства.

"Компания моск*витов, которые годами живут в Цюрихе, набросилась на беженцев из Украины с обвинениями в притеснении русского языка", - отметила она.

Журналистка добавила, что конфликт начался после разговора с россиянами на английском: "We are from Ukraine, we are from Moscow". Сончковская отметила, что нападение россиян могло спровоцировать то, что у ее подруги на груди был кулон в форме Герба Украины.

Также она опубликовала фрагмент диалога с нападавшими.

"Я понимаю почему вы хейтите Москву, но это все политика. Простые люди здесь ни при чем, я 15 лет живу здесь и понимаю, что происходит", - начал диалог на английском один из компании россиян.

"Это хорошо, но мы никого не отпускаем и просто едем в свой временный дом со времени полномасштабной войны", - сказали беженцы.

"А чего вы приехали сюда? Сколько вам лет?" - спросил человек, сказавший, что он беларус.

"Нам по 20, мы из Киева, мы здесь учимся на журналистов. Мы просто сбежали от войны", - ответила девушка, на которую позже напал якобы беларус.

"А зачем? - удивленно спросил девушку "беларус".

Девушка ответила, что хочет рассказывать правду, а не поступать как российские пропагандисты.

"Вы притесняете мой язык! Я здесь с 1995-го. Зачем вы здесь? Зачем сюда приехали притеснять мой язык?" - грубо сказал он и использовал ненормативную лексику.

"Ничего я не притесняю, разговаривая с вами по-английски. Я ничего не сказала. Не трогайте нас", - подчеркнула студентка.

Потом злоумышленник прижал к стене девушку и кричал, что она приехала "щемить" его язык. "Ты, с*ка, унижаешь россиян, я здесь с 95-го, а ты 20-летняя не имеешь права меня унижать. Я здесь живу, вы меня притесняете", - говорил нападающий.

Сончковская и остальные студенты оттолкнули злоумышленника. Затем "беларус" спросил у их товарища, из Украины ли он, и, получив утвердительный ответ, впервые ударил его по лицу.

"Я начала снимать с криками не трогать руками моих друзей и дождаться полиции, которую попросила вызвать. Все происходило настолько быстро, что я плохо настроила камеру и не включила вспышку. Именно из-за этого трудно разглядеть их лица. Камеры моск*виты испугались, а еще больше предупреждение о звонке в полицию", - отметила Сончковская.

Позже в конфликт вмешалась русскоязычные литовка литовки, она попросила не снимать инцидент и не выкладывать в интернет и забыть о том, что случилось.

После этого русскоязычный злоумышленник пожелал смерти украинцам, а Сончковская пообещала прославить его на всю сеть. Услышав это, нападавший озверел и выбил у девушки из рук телефон.

"Русскоязычный зверь со всей, сколько было силы, ударил моего товарища с Украины, что стоял позади, он едва удержался на ногах. Другой моск*вит начал держать своего бешеного друга... Я требовала остановить рукоприкладство и дождаться полиции. В конфликт вмешались швейцарцы и хотели звонить в полицию, а российские звери пошли вверх по улице. Те сказали, что в толпе их не найдут", - добавила автор.

В июне стало известно о похожем инциденте - в Германии двое россиян напали на гражданку с ребенком из-за лозунга "Слава Украине". Стоит отметить, что злоумышленники отрицали свое российское происхождение.

Напомним, РФ без объявления войны вторглась в Украину рано утром 24 февраля якобы для "денацификации" и "демилитаризации". Из-за широкомасштабной войны миллионы украинцев стали беженцами и внутренне перемещенными лицами.

