Мужчины требовали, чтобы женщина запретила сыну выкрикивали "нацистские слова".

В Германии двое россиян напали на украинку с ребенком за лозунг "Слава Украине". При этом они отрицали свое русское происхождение.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Боже, яке кончене".

"Какая "Слава Украине"? Вы что еб*нулись? Вы не можете "слава немцам" кричать?",- заявил возмущенный мужчина.

Украинка спокойно спросила, откуда ее собеседники, но те заявили, что это не имеет значения, а вообще они "из Германии".

Потом мужчины начали активно возмущаться, что не хотят слышать лозунг "Слава Украине", обвинили украинку и ее сына в ущемлении прав русскоязычных и набросились с обвинениями в нацизме и фашизме.

Россиянин: "Вы что нацисты? Вы фашисты? Вы фашисты, если кричите "Слава Украине"

Украинка: "Если вы сейчас будете продолжать кричать на меня как на женщину..."

Россиянин: "Какая ты женщина? Ты укр*п. Ты укр*п"

Украинка: "Вы на меня кричите. Вы ко мне подошли с конфликтом"

Россиянин: "С каким конфликтом? Какая "Слава Украине"? Мы находимся на территории Германии. Надо говорить или немецком, или на русском. И не надо кричать "Слава Украине"

Украинка: "Пожалуйста, давайте заканчивать этот разговор"

Россиянин: "Них*я. Давай говори"

Украинка: "У меня тут ребенок стоит. Вы что?"

Россиянин: "Почему он кричит "Слава Украине"?

Украинка: "Потому что он из Украины. Потому что вы напали на нашу страну. Вы бомбите нас"

Россиянин: "Кто напал? Я живу здесь 25 лет. Кто напал?"

Украинка: "То есть, вы казах? Я верно понимаю?"

Россиянин: "Из России я приехал. Из Кургана. Немец я по национальности"

Украинка: "Я в этом и не сомневалась. Так ведут себя только русские"

Агрессивный россиянин продолжил в грубой манере требовать, чтобы женщина запретила сыну выкрикивать "нацистские слова". Украинка заявила, что нацисты - русские, ведь это они бомбят мирную Украину. Она спросила, почему ее собеседник до сих пор не в РФ, а тот заявил, что он "немец", но "родился в России".

Закончился диалог порцией ругани в сторону украинки. После этого товарищ увел прочь агрессивного россиянина.

Как сообщал УНИАН, подобный инцидент произошел в Швеции. Россиянка недалеко от посольства РФ в Стокгольме набросилась с оскорблениями на гражданку Украины. Женщина из-за своих действий осталась без работы в частной школе.

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