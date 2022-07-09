Однако вскоре агрессивный мужчина извинился за свой поступок и получил повестку.

В Одессе мужчина набросился на продавца из-за украинского языка. Он требовал, чтобы с ним говорили на русском языке. Также мужчина заявил, что Одесса якобы "не Украина".

Продавец записал конфликт с противником украинского языка на видео, вскоре оно появилось в Telegram-канале "Думская".

Мужчина "наехал" на работника магазина из-за того, что тот говорил с ним на украинском языке. Продавец отметил, что они находятся в Украине и он не будет переходить на русский язык. Мужчина принялся кричать, он оскорблял сотрудника магазина и заявил, что якобы является военным.

"Ты не в Украине, ты в Одессе", - кричал агрессивный покупатель.

Вскоре одесский активист Демьян Ганул опубликовал видео с мужчиной, на котором он уже не высказывался против украинского языка. Скандалист извинился и сообщил, что он получил повестку и теперь будет защищать Украину.

Мужчина попытался перейти на украинский язык и отметил, что не имеет никакого отношения к военным.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Одесской области умерла женщина, пострадавшая в результате ракетного удара по Сергеевке.

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