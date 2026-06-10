Российские удары по портам Одесской области грозят обвалом экспорта Украины, – Reuters

Именно зерно и растительные масла остаются ключевыми статьями украинского аграрного экспорта.

Российские атаки на черноморские порты Украины уже нанесли серьезный ущерб экспортной инфраструктуре и могут привести к резкому сокращению поставок украинской продукции за рубеж. Под угрозой оказались прежде всего аграрный экспорт и валютные поступления страны. Об этом сообщает Reuters.

По данным Украинской аграрной конфедерации (УАК), через порты Одесского хаба проходит весь экспорт железной руды и более 90% аграрной продукции Украины. Именно доходы от продажи сельскохозяйственных товаров обеспечивают основную часть экспортной выручки страны в условиях войны.

В последние месяцы Россия значительно усилила удары по портовой инфраструктуре. Под атаки попадают зерновые терминалы, а также объекты хранения и экспорта подсолнечного масла. Именно зерно и растительные масла остаются ключевыми статьями украинского аграрного экспорта.

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"Ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. Систематические российские обстрелы уничтожают логистическое сердце Украины", – заявили в УАК.

В ассоциации отметили, что бизнес уже исчерпал финансовые резервы для постоянного ремонта поврежденных объектов.

"Без государственной программы и поддержки международных фондов самостоятельно восстановить терминалы невозможно", – подчеркнули в организации.

Сколько именно средств необходимо для восстановления портовой инфраструктуры, в УАК не уточнили. В то же время, по оценкам Всемирного банка, по состоянию на конец 2025 года потребности в восстановлении всего транспортного сектора Украины составляли 96,3 млрд долларов. Около 60% убытков в отрасли связаны именно с нарушением работы портов.

В портах Одесского региона работают десятки зерновых и масличных терминалов, часть из которых принадлежит крупным международным компаниям.

В УАК предупреждают: если терминалы утратят возможность быстро возобновлять работу после атак, страна может столкнуться с коллапсом экспорта.

"Экспорт обрушится, хранилища переполнятся, а у фермеров не будет оборотных средств для проведения следующей посевной кампании. Это создает угрозу продовольственной безопасности как Украины, так и всего мира", – отметили в организации.

Украина остается одним из крупнейших мировых экспортеров зерна. По официальным данным, с начала маркетингового сезона 2025/26 годов страна уже отгрузила за границу более 34 млн тонн зерновых культур. За аналогичный период предыдущего сезона этот показатель составлял 38,6 млн тонн.

Экспорт украинских зерновых

Напомним, несмотря на дефицит удобрений, вызванный войной в Иране, Украина планирует увеличить объемы экспорта кукурузы в следующем сезоне, пишет Bloomberg. По оценкам председателя Украинской зерновой ассоциации Николая Горбачева, экспорт кукурузы может достичь 26 млн тонн, что на 18% больше, чем годом ранее. По его словам, в целом более снежная зима способствовала повышению влажности почвы, что может привести к росту урожая до 32,6 млн тонн, а это на 4% больше, чем в этом сезоне.

Как сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства, по итогам I квартала 2026 года Украина экспортировала 15,5 млн тонн продукции АПК на общую сумму 6,3 млрд долларов. В годовом исчислении объем поставок остался фактически неизменным (+1,2%), в то же время экспортная выручка выросла на 482 млн долларов (+8,3%). Таким образом, Украина постепенно переходит от поставок сырья к экспорту продукции с более высокой добавленной стоимостью. Общая доля агропродукции составила почти две трети от всего украинского экспорта – 62%.

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