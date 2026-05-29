НАТО готовит крепость в Балтийском море, чтобы сдерживать Россию, – Politico

НАТО прилагает все усилия для укрепления ветреного балтийского острова, который военные планировщики все чаще рассматривают как одну из самых незащищенных – и стратегически важных – линий фронта альянса против России, пишет Politico.

Известно, что остров Готланд расположен всего в 300 километрах от сильно милитаризованного российского города Калининграда. Поскольку растут опасения относительно российской агрессии, гибридных атак и неуверенной приверженности США европейской безопасности, Швеция и ее союзники по НАТО спешат превратить Готланд снова в военный оплот.

Так, на прошлой неделе Швеция завершила свои первые учения, скоординированные НАТО, на острове с момента вступления в альянс в 2024 году. Около 18 000 военнослужащих из 13 стран тренировались на пыльных равнинах Готланда для борьбы с возможным нападением России.

Российское нападение "может произойти в любой момент", – заявил изданию начальник оборонного ведомства Швеции Михаэль Классон, пока солдаты пробирались между бронетехникой на западной стороне острова.

Отмечается, что эти учения показали трудности, с которыми столкнулась Швеция: США сократили свое участие – часть более широкой схемы, связанной с выходом Дональда Трампа из НАТО, а украинские войска, принимавшие участие в учениях, продемонстрировали свое мастерство в использовании беспилотников, быстро уничтожив шведское бронетанковое подразделение.

Также существует необходимость отработать ответ на незаметные гибридные атаки России, которые не являются полноценными войнами.

"Они наблюдают значительное усиление российской активности... перерезание кабелей, полеты дронов, немало случаев шпионажа. Когда у вас возникает ситуация, где есть большая неопределенность относительно обязательств США... возрастает риск того, что Россия воспользуется этим как возможностью", – сказала Анна Висландер, директор по вопросам Северной Европы аналитического центра Atlantic Council.

Остров-крепость

В издании подчеркнули, что остров Готланд, который постоянно переходил из рук в руки то Дании, то Швеции, а ненадолго и России, является важным стратегическим активом.

"Учитывая дальность действия и расположение современных систем (вооружения), если вы контролируете Готланд, вы можете контролировать большую часть того, что происходит в Балтийском море. Остров прозвали непотопляемым авианосцем за его роль в качестве критически важной стартовой площадки для воздушных операций во всем регионе; истребители, взлетающие оттуда, могут достичь любой столицы балтийских стран за считанные минуты", – рассказал Никлас Гранхольм, заместитель директора правительственного Шведского агентства оборонных исследований.

По его словам, если бы Россия захватила остров и разместила системы противовоздушной обороны, она могла бы блокировать корабли и самолеты, обеспечивающие снабжение трех балтийских государств и Финляндии, и препятствовать подкреплению союзных войск. Если НАТО сохранит Готланд, это может перекрыть Москве доступ к Балтийскому морю, позволит использовать ракеты большей дальности для защиты региона и обстреливать объекты глубоко внутри России.

Андреас Густафссон, командир Готландского полка, сообщил Politico, что в течение года к 4500 военнослужащим, которые сейчас находятся на острове, присоединится как минимум еще тысяча. Он добавил, что надеется, что к ним довольно скоро присоединятся артиллерийские подразделения большей дальности.

Ожидается также, что с 2028 года на острове будут размещены новые системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T.

Защита стран Балтии

Как сообщал УНИАН, бывший глава аппарата Министерства обороны Федеративной Республики Германия Нико Ланге заявил, что если россияне нападут на страны Балтии, то Украина может стать частью общего оборонного щита, что должно заставить Кремль отказаться от агрессии.

Он считает, что готовность НАТО к возможной войне с РФ зависит от конкретной страны. По словам политика, отдельной проблемой являются США, ведь без их поддержки реализовать такие планы защиты невозможно, поэтому если Америка окажется ненадежным партнером, то вся система даст сбой.

