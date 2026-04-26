Атака России на страны Балтии: генерал-майор запаса ВСУ рассказал, как это может быть

Балтийским странам может грозить гибридная атака со стороны России.

Для атаки на страны Балтии российские оккупанты могут применить удары дронами, а также задействовать "пятую колонну".

Об этом в эфире "Киев24" сказал генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос. Он отметил, что именно так называемая "пятая колонна" способна быстро парализовать ситуацию внутри балтийских стран.

Кривонос добавил, что сейчас РФ накапливает значительный запас дальнобойных дронов и может использовать это обстоятельство как инструмент шантажа и давления.

Видео дня

Учитывая это, как отметил генерал-майор запаса, главный вопрос для Балтии – не только вера в 5-ю статью НАТО, но и готовность к быстрым гибридным атакам.

Война России и НАТО

24 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в скором времени Россия может напасть на страну НАТО. Он высказал мнение, что это вопрос месяцев, а не лет. При этом он также выразил опасения относительно того, готовы ли США выполнить свои обязательства перед НАТО по защите европейских стран в случае такого нападения.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обвинила страны Балтии в том, что они якобы предоставляют воздушное пространство Украине для нанесения ударов по РФ. По ее словам, если Латвия, Литва и Эстония не прекратят это, им придется за это заплатить.

Но эстонская разведка не располагает данными о подготовке Россией нового фронта против стран Балтии. Однако решения Кремля бывают непредсказуемыми, сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Вас также могут заинтересовать новости: