Эстония предлагает навсегда закрыть Шенген для российских военных, – Euronews

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что даже после окончания боевых действий в Украине бывшие военные могут представлять угрозу для ЕС.

Российские солдаты, участвовавшие в полномасштабном вторжении в Украину, должны быть навсегда лишены доступа в Шенгенскую зону без паспортного контроля, заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью Euronews.

Издание отметило, что Михал стремится превратить это предложение в общеевропейскую политику.

"Большинство российских солдат – это "преступники", и им следует навсегда запретить въезд в Шенгенскую зону. Вы хотите, чтобы эти люди были рядом с вашим домом? Нет, конечно, не хотите", – сказал премьер-министр Эстонии.

Правительство Эстонии утверждает, что расширенная мобилизация Кремля – направленная на продолжение наступления на Украину и восполнение потерь на поле боя – повышает вероятность того, что даже после окончания боевых действий бывшие военные могут представлять угрозу для ЕС.

"Чем будут заниматься эти люди? Большинство из них – преступники, но в России их придется воспринимать как героев. Они будут сформированы как "Вагнер II", "Вагнер III", частные армии, и они будут действовать в Европе, Азии, Африке, на всех континентах", – высказал мнение Михал в интервью программе "Europe Today" в кулуарах встречи ЕС на Кипре.

Поэтому он предлагает навсегда запретить таким лицам въезд в Шенгенскую зону.

"Еще раз хочу спросить всех: хотите ли вы, чтобы эти люди находились рядом с вашим домом? Нет, не хотите. Вот почему им нужно навсегда запретить въезд в Шенгенскую зону", – подчеркнул премьер-министр Эстонии.

Издание сообщило, что Эстония начала продвигать идею запрета на въезд в Шенгенскую зону в начале этого года. Постепенно ей удалось заручиться поддержкой других государств-членов, пока Европейский Совет не включил этот проект в свои официальные выводы на мартовском саммите.

Добавляется, что лидеры поручили Европейской комиссии предоставить "оценку возможных путей решения этого вопроса, не затрагивая компетенции государств-членов в этой сфере".

В публикации указывается, что каждая страна ЕС самостоятельно решает, кому и на каких условиях выдавать въездную визу. Европейская комиссия устанавливает общие правила для обеспечения согласованности, поскольку после выдачи визы ее обладатель имеет право свободно передвигаться по территории Шенгенской зоны.

Михал считает, что, учитывая огромное количество бывших и действующих российских военнослужащих, ответственность за это должны разделить между собой все государства-члены.

"Эстония уже запретила въезд примерно 1 300 российским военным", – поделился премьер-министр.

По его мнению, объединив усилия, можно сделать гораздо больше в этом вопросе:

"Мы можем сделать больше, мы можем сделать в 10 раз больше, но мы не можем самостоятельно принять миллион (военных). Нам нужна помощь всех".

