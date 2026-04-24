Решения Кремля могут быть иррациональными: в разведке Эстонии оценили риск войны с Россией

На данном этапе у разведки Эстонии нет данных о подготовке наступления России на страны НАТО.

Эстонская разведка не располагает данными о подготовке Россией нового фронта против стран Балтии. Однако решения Кремля бывают непредсказуемыми и часто иррациональными, сказал глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг.

Как цитирует полковника сайт ERR.ee, при оценке угрозы агрессии учитывается текущее состояние вооруженных сил и политические намерения правительства. А также - возможность проведения атаки с точки зрения международного контекста.

Угрозы того, что Россия может напасть на страны Балтии или НАТО в целом, по словам главы разведцентра, сейчас нет. При этом в России продолжается мобилизация. По мнению Кивисельга, она необходима России прежде всего для того, чтобы поддерживать темп наступления в Украине, поскольку Россия не достигла своих целей.

"Поддерживать нынешний темп за счет заключенных и контрактников долго не получится. Достигнута точка кульминации: если они хотят сохранить масштаб наступления, мобилизация становится неизбежной", – сказал Кивисельг.

Он сказал, что нет признаков того, что мобилизованные подразделения будут использованы против стран НАТО.

Несмотря на отсутствие индикаторов подготовки нападения, Кивисельг признал, что руководство России непредсказуемо и зачастую принимает иррациональные решения:

"Рационально рассуждая, Российской Федерации определенно не имело бы никакого смысла открывать новый фронт где-либо в другом регионе. Но мы видели, что РФ не всегда рациональна в своих решениях и может допускать стратегические просчеты".

Возможная война в Европе – последние новости

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия ограничивает доступ к интернету для проведения мобилизации. По его словам, эти силы могут быть использованы в том числе для нападения на страны Балтии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также предупредил, что Россия может напасть на страну НАТО в краткосрочной перспективе. По его выражению, это "вопрос месяцев, а не лет". Говоря о потенциальной российской агрессии, Туск сказал, что испытывает скептицизм в отношении готовности НАТО защищать каждую страну.

Вас также могут заинтересовать новости: