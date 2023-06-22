Отмечается, что инициативу ЮАР поддерживают Объединенные Арабские Эмираты.

Национальные законодательные органы ЮАР и Объединенных Арабских Эмиратов готовы принять у себя парламенты Украины и Российской Федерации. Таким образом хотят найти возможные пути сближения в условиях войны между двумя странами.

Издание News24 пишет, что об этом говорится в парламентском отчете, в котором подробно описывается работа, проделанная южноафриканскими депутатами на 146-й Ассамблее Межпарламентского союза.

Делегация из Южной Африки приняла участие в ассамблее, посвященной содействию мирному сосуществованию и инклюзивным обществам, а также борьбе с нетерпимостью. Целевая группа МПС по мирному урегулированию войны в Украине встретилась с делегациями высокого уровня депутатов из России и Украины отдельно, чтобы держать парламентские дипломатические каналы открытыми для будущего миростроительства.

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В ходе встречи ОАЭ и ЮАР заявили о своей готовности принять у себя парламенты каждой страны для дальнейшего обсуждения продолжающейся войны.

Спикер Национальной ассамблеи Носививе Маписа-Нкакула выступил с докладом и отметил, что парламенты Украины и России приветствовали работу рабочей группы.

Следующий шаг предполагает привлечение двух парламентов к следующему:

отправка письма с подробным описанием способов смягчения гуманитарных последствий войны в четырех областях: ядерная безопасность, продовольственная безопасность, защита экологически уязвимых объектов, а также доступ к военнопленным и обмен ими;

взаимодействие с другими сторонами, чтобы помочь внести позитивные изменения в продолжающуюся эскалацию конфликта;

пытаясь найти возможные пути сближения позиций и предлагая обеим делегациям собраться в подходящем месте для обсуждения.

Роль ЮАР в российской войне против Украины - главные новости

АНК поручил своим министрам рассмотреть возможность переноса саммита, чтобы избежать необходимости выполнять ордер МУС на арест президента России Владимира Путина.

Согласно переговорам в партии, предложения заключались в том, что Индия, несмотря на то, что она принимала саммит в 2019 году, и Китай, несмотря на то, что он принимал его в 2011, 2017 и прошлом году, могли быть принимающими сторонами в этом году, учитывая, что они не являются государствами-членами МУС и никогда не подписывали Римский статут.

Ситуацию еще больше усугубило юридическое заключение, запрошенное назначенной БРИКС технической группой, которое было представлено межведомственному комитету во главе с вице-президентом Полом Машатиле. Утверждается, что правительство отговаривали от участия Путина в саммите.

В прошлом месяце разразилась политическая буря, когда посол США в ЮАР Рубен Бригети обвинил эту страну в поставках оружия России. Президент Сирил Рамафоса назначил бывшего судью Верховного суда Финеаса Мохапело председателем независимой комиссии из трех человек для проверки правдивости утверждений, связанных с пришвартовыванием российского судна Lady R в Саймонс-Тауне в декабре 2022 года.

Недавно Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский приняли в своих столицах миротворческую миссию во главе с главами шести африканских государств. Рамафоса умолял глав обоих государств положить конец войне.

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