Центральные улицы украинской столицы "стоят".

В пятницу, 16 июня, в центре Киеве ограничили движение транспортных средств из-за приезда африканской делегации.

Об ограничении движения на центральных улицах столицы заблаговременно предупреждала Патрульная полиция. О возобновлении движения киевлян и гостей города сообщат дополнительно.

Сейчас в Киеве перекрыт Бульвар Шевченко в сторону центра города в связи с визитом африканской делегации. Также перекрыли проезд на Михайловскую площадь со стороны Владимирской.

В городе образовались пробки. Полностью "стоят" почти все центральные улицы украинской столицы.

Перекрытие улиц в Киеве связано с визитом африканской делегации. В Украину прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса. Вчера он посетил Польшу, а вечером уехал в Украину. В Киев африканский лидер прибыл поездом, о чем известил в своем Twitter-аккаунте.

Предполагается, что Рамафоса встретится с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Позиция ЮАР относительно войны РФ против Украины

25 мая президент страны Сирил Рамафоса прокомментировал позицию государства по поводу войны в Украине. Он заявил, что его страна не будет втянута в конфликт. "Некоторым странам, в том числе и нашей, угрожают санкциями за проведение независимой внешней политики и за неприсоединение", - заявил он.

Перед этим, 11 мая, США обвинили ЮАР в торговле оружием с Россией. На данный момент страна полностью отрицает это.

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